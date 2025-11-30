Sedmični horoskop: Sitne promjene, neočekivani razgovori i novi ritam svakodnevice

Donosimo sedmičnu astrološku prognozu za razdoblje od 1. do 7. prosinca 2025. godine.

Ovan

Posao: U utorak vam dolazi zadatak koji zahtijeva brzu prilagodbu jer se mijenjaju interni rokovi. U petak vas očekuje kratak razgovor s nadređenim koji može promijeniti plan za sljedeći tjedan.

Ljubav: Partner će vas iznenaditi prijedlogom za zajedničku aktivnost u subotu. Samci mogu upoznati nekoga preko poznanika, posve spontano.

Zdravlje: Moguća osjetljivost u području zglobova početkom tjedna – izbjegavajte nagle pokrete.

Bik

Posao: U srijedu se od vas traži precizno izvješće koje će odrediti tijek jednog projekta. U petak stižu informacije koje mijenjaju prioritete.

Ljubav: Zauzeti Bikovi u subotu ulaze u razgovor koji otvara novu temu u vezi. Slobodni primaju poruku koja ih potiče na razmišljanje.

Zdravlje: Tlak bi mogao varirati krajem tjedna – pripazite na ritam spavanja.

Blizanci

Posao: Početkom tjedna dobivate priliku da ispravite nečiju pogrešku, što vam donosi dodatno povjerenje nadređenih. Četvrtak donosi kratku promjenu rasporeda.

Ljubav: Moguć neočekivani susret u petak koji vas izbacuje iz rutine. Zauzeti vode kratak, ali važan razgovor o zajedničkim obvezama.

Zdravlje: Dišni sustav je osjetljiv, izbjegavajte nagle temperaturne razlike.

Rak

Posao: U ponedjeljak stiže dokument koji trebate pregledati hitnije nego što ste mislili. Sredinom tjedna netko iz tima traži vašu pomoć.

Ljubav: Partner postavlja pitanje koje ste dugo izbjegavali. Samci bi mogli dobiti poziv na druženje koje će ih razveseliti.

Zdravlje: Probava osjetljivija nego inače – pripazite na tempo obroka.

Lav

Posao: U četvrtak vas očekuje kraći, ali konkretan dogovor s kolegom koji mijenja tijek nadolazećeg projekta. Ponedjeljak donosi neočekivani e-mail.

Ljubav: Zauzeti Lavovi ulaze u zanimljiv razgovor s partnerom koji otkriva novu perspektivu. Slobodni osjećaju pojačanu privlačnost prema jednoj osobi iz okoline.

Zdravlje: Moguća napetost u vratu zbog dugotrajnog sjedenja.

Djevica

Posao: U utorak stiže informacija koja zahtijeva dodatnu provjeru, što vam kratkoročno mijenja plan. Kraj tjedna donosi osjećaj zadovoljstva zbog dovršenog zadatka.

Ljubav: Vikend donosi mirniju atmosferu i priliku za usklađivanje planova s partnerom. Samci dobivaju kompliment koji ih motivira.

Zdravlje: Koža je osjetljivija i zahtijeva više hidratacije.

Vaga

Posao: Ponedjeljak donosi manju promjenu u timu, a vi ste ključni u prilagodbi rasporeda. U petak dolazi važan detalj koji mijenja pristup zadatku.

Ljubav: Partner pokazuje inicijativu za zajedničku aktivnost. Samci bi mogli dobiti kratku, ali zanimljivu poruku.

Zdravlje: Osjećate blagu iscrpljenost sredinom tjedna – potrebna je pauza od preopterećenja.

Škorpion

Posao: U srijedu se pojavljuje situacija koja zahtijeva promjenu pristupa. Imat ćete priliku predložiti jednostavnije rješenje.

Ljubav: Vikend donosi razgovor koji vam pokazuje kako partner gleda na vaš odnos. Samci započinju intrigantnu komunikaciju na neočekivanom mjestu.

Zdravlje: Osjećate osjetljivost u području leđa – pazite na držanje.

Strijelac

Posao: Početkom tjedna stiže zahtjev koji uključuje dodatnu provjeru podataka. U petak ćete imati kratak, ali važan uvid u novi način rada.

Ljubav: Zauzeti Strijelci osjećaju veću bliskost krajem tjedna. Slobodni bi mogli upoznati nekoga tijekom kraće obveze izvan doma.

Zdravlje: Energija varira – pomozite si laganom fizičkom aktivnošću.

Jarac

Posao: U utorak dobivate uvid u informaciju koja vam mijenja planove za prosinac. U četvrtak vas kolega traži savjet koji vam pokazuje koliko vam vjeruje.

Ljubav: Partner dolazi s prijedlogom koji vas prvo zbuni, a kasnije motivira. Samci dobivaju pozornost osobe koju nisu očekivali.

Zdravlje: Moguća osjetljivost u području ramena i nadlaktica.

Vodenjak

Posao: Srijeda donosi zadatak s kratkim rokom koji će testirati vašu organizaciju. U petak vas očekuje povratna informacija koja će vas iznenaditi.

Ljubav: Slobodni Vodenjaci započinju neobičan, ali ugodan razgovor. U vezama se javlja nova tema koju niste planirali otvoriti.

Zdravlje: Potreban vam je mentalni odmor – nemojte se preopterećivati novim informacijama.

Ribe

Posao: U ponedjeljak dobivate detalj koji mijenja način na koji gledate na trenutačni projekt. Kraj tjedna donosi stabilniji ritam.

Ljubav: Partner pokazuje želju za više zajedničkog vremena. Samci mogu osjetiti interes osobe koju nisu primjećivali.

Zdravlje: Osjećate umor u stopalima i potrebu za odmorom nakon dugog hodanja ili stajanja, piše index.

