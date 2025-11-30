Stiže pun Mjesec (5.12.) i donosi SREĆU za 4 znaka Zodijaka!

Iako svi znakovi osjećaju ovaj lunarni vrhunac na svoj način, četiri znaka posebno jako ulaze u sretno, podržavajuće i poticajno razdoblje. Kod njih se otvara više prilika, olakšanja, rješenja i situacija u kojima im se „kockice slažu“ u pravom trenutku.

5. prosinca/decembra 2025. na nebu imamo Super puni Mjesec u Blizancima – ujedno i posljednji pun Mjesec u ovoj godini. Mnogi će ga doživjeti kao točku na kraju rečenice: nešto što se dugo kuhalo u pozadini sada postaje jasnije, lakše za razumjeti i lakše za posložiti u glavi.

Blizanci su znak povezan s mislima, razgovorima, informacijama, ali i s onim tihim unutarnjim monologom koji vodite sami sa sobom. Ovaj pun Mjesec zato ne donosi samo događaje, nego prije svega drukčiji pogled na ono što se već događa.

Također, jak naglasak je na Strijelcu (Sunce, Venera, Mars), Mjesečevim čvorovima i ulogama Merkura, Jupitera, Saturna i Urana. Ukratko – ovo je trenutak kada se slagalica počinje slagati: lakše spajate iskustva, vidite širu sliku i donosite odluke koje određuju kako želite ući u 2026. godinu.

Iako svi znakovi osjećaju ovaj lunarni vrhunac na svoj način, četiri znaka posebno jako ulaze u sretno, podržavajuće i poticajno razdoblje. Kod njih se otvara više prilika, olakšanja, rješenja i situacija u kojima im se „kockice slažu“ u pravom trenutku.

U nastavku pročitajte što Super pun Mjesec u Blizancima 5.12. donosi upravo ovim znakovima.

Blizanci

Za Blizance je ovaj pun Mjesec osobni preokret. Svjetlo pada izravno na Vaš znak, Vaš identitet i način na koji doživljavate sebe. Mnogi Blizanci mogu osjetiti da se nešto „prelama“ u njima – kao da odjednom vidite sebe i svoj život iz sasvim druge perspektive.

Ovo je sretan period zato što konačno dobivate potvrdu da sve što ste proživljavali tijekom godine ima smisla. Situacije koje su izgledale kaotično ili nelogično, sada se pokazuju kao dio većeg mozaika. Pun Mjesec u Vašem znaku može donijeti jasnu odluku, hrabru promjenu ili simboličan zaokret: novu odluku o vezi, poslu, mjestu stanovanja, načinu rada ili načinu na koji se predstavljate svijetu.

Povoljni aspekti Merkura s Jupiterom i Saturnom pomažu da Vaše ideje ne ostanu samo na razini priče. To znači da možete dobiti priliku za konkretan dogovor, potpis, podršku ili novu suradnju koja se nadovezuje na ono što već dugo želite. Sreća ovdje nije „loto“, nego rezultat toga što se usudite izgovoriti ono što stvarno želite i iza toga stati.

Odnosi su također u fokusu, jer nasuprot Vašeg Mjeseca stoji cijela priča u Strijelcu – Sunce, Venera i Mars. Kroz druge ljude dobivate iskrenu povratnu informaciju.

Imate mogućnosti da se napokon ponašate u skladu s onim što jeste, a ne u skladu s tuđim očekivanjima.

Vaga

Za Vage je Super pun Mjesec u Blizancima posebno povoljan jer se odvija u znaku s kojim dijelite element zraka. Energija teče lakše, ideje se brže povezuju, a prilike dolaze kroz ljude, informacije i situacije na koje se inače ne biste usudili reagirati.

Ovaj pun Mjesec naglašava Vaše polje širenja: putovanja, obrazovanja, duhovnih i filozofskih tema, kontakata s inozemstvom, sudskih ili administrativnih procesa. Sretno razdoblje može se pokazati kroz vijest o putovanju, prihvaćanje na studij ili tečaj, važan rezultat ispita, uspješno okončanje nekog postupka ili dogovor s osobom koja živi daleko.

Venera u Strijelcu, kao Vaš vladar, aktivno podržava taj proces. Ovo je vrijeme kada mogu doći „sretne slučajnosti“: upoznajete pravu osobu u pravo vrijeme, naletite na informaciju koja Vam mijenja plan, naiđete na knjigu, video ili predavanje koje savršeno odgovara na pitanje koje Vas muči.

Za Vage koje traže posao ili žele promjenu u karijeri, pun Mjesec može donijeti šansu koja dolazi kroz kontakte iz drugih gradova ili država, kroz online projekte ili kroz ljude koji Vam otvaraju vrata u nove krugove. Ako već radite na nekom projektu pisanja, podučavanja ili javnog nastupa, ovo je trenutak kad se ideja može probiti prema van.

Sreća za Vage dolazi kad dopustite sebi da izađete iz uhodane rute i prihvatite da Vas život može odvesti u pravcu koji niste planirali, ali koji se pokaže točnim. Što ste otvoreniji prema novim pogledima i iskustvima, to će ovaj pun Mjesec biti više podržavajući.

Vodenjak

Vodenjaci također snažno osjećaju povoljnu stranu ovog Super punog Mjeseca, jer se događa u Blizancima – znaku s kojim ste u harmoničnom aspektu. Za Vas je naglasak na kreativnosti, ljubavi, djeci, hobijima, projektima u kojima možete izraziti svoju posebnost i autentičnost.

Ako ste se dulje vrijeme osjećali „stisnuto“, kao da nemate prostora za vlastitu radost i spontanu igru, ovaj pun Mjesec otvara upravo tu zonu. Mnogi Vodenjaci mogu osjetiti pojačani val inspiracije: ideje za novi projekt, potrebu da se vratite nekom hobiju, želju da stvorite nešto što nosi Vaš osobni potpis.

Na ljubavnom planu, energija je živa i dinamična. Može doći do jasnog razjašnjenja odnosa – priznanja osjećaja, razgovora u kojem se dogovara sljedeći korak, ili odluke da napokon otpustite priču koja Vas već dugo drži u mjestu. Ljudi ulaze u Vaš život s jakim „okidačem“: netko Vam može vrlo kratkim kontaktom pokazati što zapravo želite, a što više ne dolazi u obzir.

Uran, Vaš suvladar, u izazovnom aspektu s Merkurom može donijeti iznenadne vijesti ili promjene plana u vezi s djecom, kreativnim projektima ili ljubavnim životom. Ipak, za Vodenjake upravo takvi „potresi“ često otvaraju vrata sretnim preokretima. Kad Vam se izbije iz ruke ono za što ste se grčevito držali, nastaje prostor za nešto puno prikladnije.

Sreća za Vodenjake u ovom periodu leži u tome da se usudite biti sebi vjerni, čak i ako Vas drugi ne razumiju u potpunosti. Sve što dolazi iz Vaše autentičnosti sada ima veću šansu da se primi, da privuče prave ljude i da s vremenom postane nešto stabilno i vrijedno.

Strijelac

Strijelci su također među znakovima kojima Super pun Mjesec u Blizancima donosi pojačanu sreću, ali i vrlo jasne prekretnice. Za Vas se ovaj Mjesec odvija nasuprot Vašeg znaka, u polju partnerstva, suradnje i svih važnih odnosa „jedan na jedan“.

Sunce, Venera i Mars nalaze se u Strijelcu, što znači da ste u snažnoj, vidljivoj fazi. Vi ste ti koji pokrećete, inicirate, odlučujete. Pun Mjesec u Blizancima pokazuje kako se ta energija odražava u odnosima. Može se dogoditi da netko reagira na Vašu promjenu, da Vam se netko vrati u život ili da se pojavi nova osoba koja Vas izaziva da stvari gledate iz druge perspektive.

Sreća se pojavljuje za vas kroz druge ljude. Netko Vam može ponuditi suradnju, otvoriti Vam vrata prema novom projektu, uputiti Vas na priliku koju sami ne biste primijetili. U partnerskim odnosima može doći do jasnijeg dogovora: zajednički plan za budućnost, odluka o selidbi, početku ili završetku zajedničkog poslovnog projekta, pa i važne promjene statusa veze.

Također, ovaj pun Mjesec Vas poziva da budete iskreni prema sebi: u kojim ste odnosima i dalje javljate iz navike, straha od samoće ili iz osjećaja dužnosti, a gdje postoji stvarna živost, inspiracija i uzajamna podrška. Kada povučete granicu, oslobađate prostor za ljude koji su u skladu s onim što danas jeste, a ne s onim tko ste bili prije nekoliko godina.

Za mnoge Strijelce sada se pokazuje da je sreća u odnosima zapravo povezana s jasnoćom. Čim prestanete nositi tuđe terete, prilike postaju vidljivije, a ljudi koji su za Vas „pravi suputnici“ lakše ulaze u Vaš život.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari