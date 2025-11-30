Svaki horoskopski znak ima svrhu u životu – Znate li koja je vaša?

Škorpioni su na ovom planetu da nam pokažu što je strast. Oni su strastveni u svemu što rade i to definitivno pokazuju. Nećete uhvatiti Škorpiona da se bavi s nečim u što nije uključen 100%. Idu na sve ili ništa.

Ovan

Ovnovi uvijek pokušavaju biti bolji od onih prije njih. Ovaj entuzijastični i konkurentni vatreni znak želi stvoriti sljedeću najbolju stvar ili srušiti svjetski rekord.

Posljednja stvar koju Ovan želi u životu je stagniranje. Životna svrha Ovna je napredovanje, bilo da se radi o tehnologiji, pisanju, znanosti itd.

Što god da to bilo, vidjet ćete Ovna kako se gura prema svom sljedećem cilju.

Bik

Bik kao Zemljani znak, žudi za stabilnošću. Zato je njegova svrha u životu stvoriti pouzdanu bazu sa svima s kojima se druži. Bik želi biti onaj kojem se uvijek može vjerovati, koji će uvijek biti tamo kad vam je potreban.

Ovaj znak želi pružiti drugima ono što im je potrebno da se osjećaju sigurno i želi se pobrinuti da svatko osjeti kako ima nekoga tko se brine za njega.

Bik želi biti okosnica svojih odnosa, romantičnih i prijateljskih.

Blizanci

Blizanci su društveni leptiri svijeta. Njihova je svrha privući ljude.

Možda ih čak i ne shvaćaju, ali kratki razgovor s neznancem u vlaku ili sa sramežljivom suradnicom nakon teškog tjedna, zaista napravi razliku u životima drugih ljudi.

Blizanci uspostavljaju kontakt s ljudima s kojima inače ne bi razgovarali i pomažu drugima da pronađu nove prijatelje. U tome su dobri.

Rak

Rakovi se pojavljuju na ovoj planeti da pokažu ljubav svima i svemu. Kao vodeni znak, Rakovi su vrlo u kontaktu s tuđim osjećajima, kao i s vlastitim, a njihova je svrha koristiti ovaj dar kao prednost.

Ne u smislu iskorištavanja, nemojte to zaboraviti. Rakovi vole koristiti svoju emocionalnu inteligenciju kako bi pomogli onima oko sebe.

Oni su ljudi koji će biti uz vas kada vam treba rame za plakanje ili će napustiti sve svoje obveze kako bi vam pomogli u teškim vremenima. Oni su ovdje da pokažu svijetu kako nije svima otvrdnulo srce od života.

Lav

Tko vodi svijet? Lavovi upravljaju svijetom. Lavovi žele biti poznati i žele da im se drugi dive, stoga nije čudno što je njihova svrha sjati.

Bez obzira je li Lav u centru pažnje ili mu tek samo znate ime, svi uvijek primijete kad Lav napusti društvo.

Bonus bodovi ako to naprave prije nego što odu!

Djevica

Djevice su analitične i pouzdane i pobrinut će se da se svijet nastavlja kretati. Ovaj zemaljski znak voli biti siguran da sve ide kako treba i želi biti tamo da ga popravi ako nešto nije na mjestu.

Djevice vole kad stvari teku glatko i vole zadržati mir. Uvijek rade na tome da što bolje obave stvari kako bi sve dobro funkcioniralo, jer to je razlog zbog kojeg su ovdje.

Nemojte prestati raditi, Djevice. Svijet vas treba!

Škorpion

Škorpioni su osobe koje su na ovom planetu da pokažu ljudima što je strast. Oni su strastveni u svemu što rade i to definitivno pokazuju. Nećete uhvatiti Škorpiona da se bavi s nečim u što nije uključen 100%.

Škorpioni idu na sve ili ništa, a svi oko njih mogu vidjeti kako su apsorbirani u ono čim se bave.

Škorpioni su ovdje da pokažu drugima kakav je život kad mu dodate strast.

Vaga

Zračni znakovi poput Vage vole dobru komunikaciju i žele čuti obje strane priče. To je njihova svrha u životu koja je potrebna u svijetu. Vage su ovdje kako bi svijet ostao uravnotežen.

Uglavnom, Vage su neslužbeni suci svijeta koji slušaju pitanja i probleme, te pronalaze pravi način njihovog rješavanja.

Vaga može ostati nepristrana, što joj omogućuje da se bori za ciljeve i da pomogne svijetu da postane bolje mjesto.

Strijelac

Znak slobodnog duha i znatiželjan poput Strijelca utjelovio se na zemlji kako bi otkrivao stvari. Strijelac nije obožavatelj ponavljanja, dakle uvijek treba ići na nova mjesta na kojima nije bio i raditi stvari koje još nije isprobao.

Želi putovati i pronalaziti nove načine za obavljanje stvari – i ne mogu si pomoći – oni otkrivaju kulture, nove tehnike i još mnogo toga.

Zato Strijelac treba tražiti “novo” u svemu i svugdje.

Jarac

Jarac je ovdje na ovoj planeti kako bi pokazao drugima da prijatelji mogu biti obitelj. Oni su vrlo vezani i za njihove stvarne obitelji.

Jarac želi dokazati da su prijatelji jednako važni kao i rodbina.

Jarac daje istinsko značenje prijateljstvu i želi da svijet gleda na prijatelje baš kao i na obitelj.

Vodenjak

Svaki Vodenjak je ovdje da bi pokazao ono ljudsko u svakom od nas. Njihovo osobno ulaganje u humanitarne svrhe i sva njihova ljubav prema ljudima, općenito je dovoljan razlog da budu ovdje, ne mislite li?

Oni prihvaćaju činjenicu da smo samo ljudi i da griješimo, ali su i prvi koji će se uključiti u akciju za dobar cilj.

Vodenjak želi da se svi na Zemlji vole i da brinu jedni o drugima, da ne šire mržnju i nasilje.

Ribe

Ribe su vjerojatno znak koji je najusklađeniji sa svojim emocijama i njima je umjetnost vrijedan oblik izražavanja. Njihova je svrha naglasiti važnost kreativnosti.

Oni znaju da je samoizražavanje dobro za dušu i umjetnost je jedan od najpopularnijih načina na koji se ljudi izražavaju.

Ribe promiču glazbu, umjetnost, poeziju i sve vrste kreativnosti kako bi izrazili svoje emocije i misli. Ribe su ovdje kako bi otkrile istinsku vrijednost umjetnosti u svim njenim oblicima.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari