OVAN

Dnevni horoskop za 30. novembar 2025. godine kaže da bi ni iz čega mogle da se jave ljubavne tenzije, pa pazite na nagle reakcije. Slobodnima prijaju poruke i flert, ali bez potrebe da išta produbljuju. Novac stiže kroz nešto što ste ranije pokrenuli. Obratite pažnju na probavu.

BIK

Partner bi mogao da bude odetljiv danas, pa se bolje povucite korak unazad pre nego što dođe do svađe. Slobodnima se u misli vraća stara simpatija. Potrebno je da se podsetite zašto niste uspeli. Finansijski vas očekuje manji trošak, ali kontrolisan. Obratite pažnju na krvni pritisak.

BLIZANCI

Mogući su ljubavni nesporazumi zbog kratkih poruka ili pogrešnog tumačenja. Slobodni ulaze u opušten flert bez ozbiljnih planova. Priliv novca je verovatan, i to uz malu pomoć druge osobe. Izbegavajte prejedanje.

RAK

Partner najverovatnije nešto taji od vas ili vam ne govori sve, što kod vas budi sumnju. Slobodnima prija avantura bez očekivanja. Kao ptica na grani ste! Finansijska situacija je stabilna. Leđa bi mogla da vas zabole zbog napetosti.

LAV

Dnevni horoskop za 30. novembar 2025. godine kaže da vas u ljubavi čeka kratka rasprava ali i brzo pomorenje. Slobodnima se javlja neko ko je pratkično nestao kao duh i sa kim već dugo nemaju nikakav kontakt. Novac dolazi kroz sitne, ali korisne prilike. Pazite na sinusne tegobe.

DEVICA

Partner bi mogao da svaku vašu reč shvati ozbiljnije nego što ste mislili. Slobodnima je naglašena nostalgija, više razmišljaju o prošlosti nego o budućnosti. Novčana situacija je stabilna. Izbegavajte premor i manjak sna.

VAGA

Dnevni horoskop za 30. novembar 2025. godine kaže da je danas ljubavna dinamika nestabilna, moguća su prebacivanja. Slobodni ulaze u flert koji ostaje na porukama. Finansije su dobre, ali imate sklonost ka trošenju. Povećajte unos tečnosti.

ŠKORPIJA

Moguće je da će partner pokušati da kontroliše situaciju, što vam stvara tenziju. Recite jasno šta vam smeta. Slobodni biraju avanturu bez obaveza. Finansijski dan odličan. Čuvajte stomak, vrlo je osetljiv.

STRELAC

U vezi postoji nešto neizgovoreno, nešto se isprečilo između vas i partnera, ali na sreću nije nerešivo. Inicirajte razgovor. Slobodni se dvoume između nove osobe i bivše. Novac stiže kroz neke stare projekte i planove. Izbegavajte slatkiše.

JARAC

Partner je danas posebno nervozan i to stanje prenosi na vas. Moguće je da će izazvati mini raspravu. Slobodnima se dopada neko, ali se povlače. Čekaju da ta osoba napravi prvi korak. Finansije su stabilne. Moguće su tegobe sa kičmom.

VODOLIJA

U vezi se javljaju manje intrige. Ali, povedite računa, nešto što ćete čuti vrlo verovatno nije istina. Slobodni uživaju u opuštenom dopisivanju bez obaveza. Novčana situacija je bolje nego juče. Obratite pažnju na umor i manjak fizičke aktivnosti.

RIBE

Dnevni horoskop za 30. novembar 2025. godine kaže da va, emocije idu iz krajnosti u krajnost. Moguće su kratke svađe sa partnerom. Slobodnima se javlja osoba koja nije sasvim iskrena. Finansijski priliv je nešto manji, ali stiže. Pazite na alergije,piše Mondo

