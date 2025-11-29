Šta obim vrata govori o vašem zdravlju?

Ali postoji dio tijela za koji većina ljudi ne zna da može pružiti važne naznake o zdravlju, a to je vrat. Ako je vrat deblji ili tanji nego obično, to može biti upozorenje na određena zdravstvena stanja.

Koliki bi trebao biti obim vrata?

Količina tjelesne masti obično se procjenjuje pomoću indeksa tjelesne mase (ITM), koji se izračunava dijeljenjem tjelesne težine u kilogramima kvadratom visine u metrima.

Iako je to koristan početni pokazatelj, ne primjenjuje se jednako na sve ljude.

Na primjer, na bodibildere, jer su oni teži zbog svoje mišićne mase.

Zato mjerenje obima vrata može pružiti dodatne informacije o stanju organizma.

Dakle, ako u ruci imate metar, koliki bi trebao biti vaš obim vrata?

„Obim vrata žene treba biti 33 do 35 centimetara, a muškarca 37 do 40 centimetara“, objašnjava Šiv Kumar Sarin, direktor Instituta za jetru i žučni mjehur (ILBS) u Nju Delhiju i predsjednik Nacionalne akademije medicinskih nauka Indije.

Zašto je opseg vrata važan?

Neki ljudi dižu utege da bi im vrat izgledao snažno, a sportisti poput boksera i ragbista često imaju izrazito debele vratove.

Međutim, osim u teretani, to nije uvijek dobar znak.

„Ako je vrat deblji nego uobičajeno, to ukazuje na zdravstveni problem – da tijelo postaje gojazno“, kaže Amitav Banerdži, profesor na Medicinskom fakultetu DY u Puni, u Indiji.

„Mnoge bolesti povezane su s gojaznošću “

Masnoća oko vrata razlikuje se od potkožne masti – vrste masnog tkiva koje se nakuplja neposredno ispod kože na drugim dijelovima tijela, poput bokova.

Tijelo ljudi koji imaju prekomjernu težinu takođe sadrži visceralnu masnoću koja se taloži duboko u stomačnoj šupljini i oko organa.

Ta masnoća nije pasivna, nego metabolički aktivna i utječe na razinu šećera u krvi, holesterola i krvni pritisak.

„Vrat je dio tijela na kojem se to može vidjeti i daje naznaku koliko viška masti imate u organizmu.

Što ste pretiliji, to vam je vrat veći“, kaže Ahmed Elbedivi, profesor biokemije na Univerzitetu u Kingstonu u Londonu.

Koje probleme može izazvati debeo vrat?

Ako je vrat deblji nego obično, to može ukazivati na metabolički sindrom – skup zdravstvenih stanja koja povećavaju rizik od dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti.

Kada tijelo ima višak masti, dodatno masno tkivo lako oslobađa masne kiseline u krv.

„Čovjek koji ima debeo vrat može imati visok kolesterol, masnu jetru, dijabetes i visok krvni pritisak.

Takvo stanje zahtijeva posebno ispitivanje“, objašnjava Mohsin Vali, viši konzultant u bolnici Sir Ganga Ram u New Delhiju.

Takođe može uzrokovati apneju – kratkotrajni prekid disanja u snu – koja utiče na kvalitet sna i osjećaj odmorenosti ujutro.

Šta učiniti ako vam je vrat predebeo?

„Ne trebate paničiti.

Uravnotežena prehrana i redovno vježbanje svakako doprinose opštem zdravlju, a istovremeno pomažu u gubitku viška kilograma“, kaže Elbedivi.

Kardio-trening i vježbe snage pomažu smanjenju masnoće u gornjem dijelu tijela, a kvalitetan san doprinosi pravilnom metabolizmu i oporavku organizma.

Uravnotežena prehrana bogata mahunarkama, voćem i povrćem osigurava potrebne hranjive materije bez unosa suvišnih kalorija.

Šta znači pretjerano tanak vrat?

Tanak vrat od davnina se smatra jednim od simbola fizičke ljepote.

Ljudi često nose nakit kako bi skrenuli pažnju na prednji dio vrata i istakli njegovu eleganciju.

U nekim afričkim zemljama žene nose posebne ogrlice koje vizualno izdužuju i stanjuju vrat.

Međutim, iako se smatra mjerilom ljepote, vrat koji je tanji nego obično može biti znak anemije, upozoravaju ljekari.

„Tim ljudima obično se daju željezo, vitamini i druge hranjive materije, a u težim slučajevima može biti potrebna i transfuzija krvi“, objašnjava Atreja Niharačandra iz Bengalurua u Indiji.

Ljudi koji imaju tanak vrat mogu imati i dodatni vratni pršljen.

U vratnom dijelu kičme obično postoji sedam pršljenova, ali kod nekih ljudi javlja se osmi – slično kao što neki imaju šest umjesto pet prstiju.

Pršljenovi su dijelovi kičmenog stupa koji štite kičmenu moždinu i nerve te daju tijelu stabilnost i podršku.

To je urođena osobina koja se najčešće slučajno otkrije na rendgenu vrata i obično ne izaziva nikakve tegobe.

„U rijetkim slučajevima, ako postoji više od jednog dodatnog vratnog pršljena, može doći do problema poput utrnulosti ruke“, kaže Vali.

Još jedno stanje koje se može uočiti na vratu jest gušavost – otok ili zadebljanje na prednjem dijelu vrata, koje uzrokuje povećana štitnjača koja luči hormone.

Gušavost se obično javlja na donjem prednjem dijelu vrata, može biti glatka ili čvorićasta, a ponekad se javlja samo na jednoj strani.

Najčešće nije bolna niti opasna, ali britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) preporučuje da se obavezno posjeti doctor.

Zato, sljedeći put kada se pogledate u ogledalo, obratite pažnju i na svoj vrat — jer može otkriti više nego što mislite, prenosi Pobjeda.

