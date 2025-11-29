OVAN

Dnevni horoskop za 29. novembar 2025. godine donosi iznenadnu promena plana na poslu, možda zbog nečije greške, ali upravo tu pokazujete koliko ste brzi i snalažljivi. U ljubavi, dobijate neočekivan kompliment koji će vas potpuno razoružati. Veče donosi malu dilemu oko poruke koju treba da pošaljete, ali intuicija vas vodi na pravu stranu. Moguća glavobolja.

BIK

Vaš dnevni horoskop vas stavlja u centar pažnje zbog odličnog predloga koji iznosite pred timom, iako ste ga smišljali u poslednjem trenutku. U emotivnim odnosima stiže neko novo razumevanje, imaćete osećaj da vam partner ili simpatija napokon čita misli. Popodne je povoljno za kratak razgovor koji menja jednu vašu odluku. Zdravlje je dobro.

BLIZANCI

Na poslu vas čeka situacija u kojoj se od vas očekuje da preuzmete vođstvo, čak i ako to niste planirali. U ljubavi, privući će vas nečiji humor ili brz odgovor koji će vas oboriti s nogu. Veče donosi neočekivan poziv za druženje koji vam potpuno menja raspoloženje. Moguća prehlada.

RAK

Danas završavate važnu obavezu i shvatate da vas je nepotrebno opterećivala, sve pada na svoje mesto. U ljubavi, emotivni razgovor s partnerom ili osobom koja vam se dopada, donosi potpuno novo razumevanje. Moguća je vest iz daljine koja vas podseća na stare želje. Jačajte imunitet.

LAV

Dnevni horoskop za 29. novembar 2025. godine na poslovnom planu donosi priliku da se istaknete kroz nešto što drugi nisu imali hrabrosti da preuzmu. Emotivno, osećate snažniju povezanost sa nekim ko vas već neko vreme privlači, a danas se konačno dešava jedan korak napred. Veče donosi prijatan susret. Dobro se osećate.

DEVICA

Danas vas čeka sitna zbrka na poslu, ali vi je rešavate precizno i elegantno, što drugi primećuju i cene. U ljubavi, neko vam se sve više otvara i pokazuje svoju nežniju stranu. Moguće je da ćete dobiti malu, ali slatku pažnju koja vas vraća u dobro raspoloženje. Čuvajte se prejedanja.

VAGA

Dnevni horoskop za 29. novembar 2025. godine na poslu donosi novu informaciju koja menja vaš pristup jednoj situaciji, ali vama daje prednost. U ljubavi, očekujte trenutak u kojem shvatate da se neko trudi više nego što ste mislili. Veče vam donosi lep osećaj zbog jedne iskrene poruke ili poziva. Zdravlje je dobro.

ŠKORPIJA

Danas se budite sa jasnom energijom i potrebom da završite nešto što vas dugo prati i uspećete u tome. U ljubavi, jedna stara tema se opet vraća, ali ovoga puta imate smireniji pristup i dobijate željeni rezultat. Intenzivan pogled tokom dana govori više od svih izgovorenih reči. Više spavajte.

STRELAC

Bićete puni optimizma i lako ćete rešavati sve što se pojavi pred vama, pa i ono što ste mislili da će vam zadavati glavobolju. U ljubavi, danas vas privlači iskrenost neke osobe, toliko da može da vas ostavi bez reči. Moguć je susret koji će se pretvoriti u spontanu, ali veoma značajnu priču. Moguća nesanica.

JARAC

Na poslu dolazi prilika da završite složen zadatak pre roka, što vam otvara vrata za nešto veće. U ljubavi, partnerova reakcija ili osmeh unosi mir u vaš dan. Moguće je da ćete razmišljati o zajedničkim planovima koji vas inspirišu. Stres može da bude okidač oslabljenog imuniteta.

VODOLIJA

Imate osećaj da radite protiv svih, ali baš to vas danas vodi do originalnog rešenja koje se drugima neće ni desiti. Emotivno, privlači vas osoba koja vas istovremeno i izaziva i inspiriše. Neočekivani razgovor krajem dana menja vašu perspektivu o jednoj vezi ili odnosu. Dobro se osećate,piše Mondo

RIBE

Dnevni horoskop za 29. novembar 2025. godine kaže da vas na poslu očekuje prilika koju dobijate zahvaljujući svojoj suptilnosti i strpljenju. Neko je to primetio i želi da vas uključi u važan projekat. U ljubavi, danas možete da osetite jaču nežnost i toplinu od osobe koja vam znači. Jedan tihi gest uveče govori više nego duga priča. Zdravlje je dobro.

