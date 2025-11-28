Pametan trik za toplu spavaću sobu, bez uključivanja radijatora

Postavi krevet na pravo mjesto

Ako krevet postaviš uz unutrašnji zid, smanjićeš osjećaj hladnoće koja može prodirati kroz stropove u stanovima i kućama u uglovima, kao i kroz prozore.

Takođe, pazi da nijedan komad namještaja ne blokira radijatore. Dobro rješenje je i postavljanje mekanih tepiha po podu, koji izoliraju prostor i vizuelno ga zagrijavaju. Jutarnji dodir mekanog tepiha biće mnogo ugodniji nego hodanje po hladnom podu.

Prilagodi prozore i zamijeni brtve

U jesen vrijedi podesiti prozore kako bi bolje zatvarali. Dovoljno je otvoriti prozor i na krilu pronaći regulacioni valjak, koji se pomoću imbus ključa okrene tako da oznaka (najčešće tačka) bude što bliže brtvi. Ako to ne pomogne, možda će biti potrebna zamjena brtvi. Istraživanja pokazuju da dobro zapečaćeni prozori i vrata mogu smanjiti račune za grijanje i do 30%.

Ne zatvaraj spavaću sobu tokom sunčanog dana

Spavaće sobe često se nalaze na sjevernoj ili zapadnoj strani stana ili kuće, jer nam tokom dana nije potrebno puno sunčeve svjetlosti. To znači da rijetko sunce grije prostoriju. Zato tokom sunčanog dana nemoj zatvarati spavaću sobu, dopusti toplijem zraku iz ostatka stana da uđe i tamo.

Iskoristi zavjese ili vanjske rolete

Pametan trik je zatvoriti zavjese u spavaćoj sobi odmah nakon zalaska sunca, kada temperatura vani drastično padne. Naravno, pod uslovom da tada ne uključuješ radijatore. Time izoluješ prozore i smanjuješ gubitak topline – što su zavjese deblje, to bolje. Odlično rješenje su i vanjske rolete – još efikasnije sprječavaju ulazak hladnoće u kuću, a istovremeno ne blokiraju izvore topline unutra, prenosi Novi.

