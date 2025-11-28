Decembar donosi sreću i novac: Ova četiri znaka čekaju finansijski procvat nakon 15. decembra

Međutim, decembar 2025. donosi promjenu dinamike, posebno nakon sredine mjeseca, kada se otvaraju vrata konkretnijim prilikama za zaradu i finansijski napredak.
Kraj stagnacije: Mars i Venera donose obrt
Astrolozi ističu da je finansijska stagnacija u prvoj polovini decembra posljedica nepovoljnog položaja tri važne planete – Merkura, Venere i Marsa. Sreća se mijenja poslije 15. decembra, kada:
Mars konačno izlazi iz svoje “sjene” i daje dodatni podsticaj djelovanju, motivaciji i volji za preuzimanjem inicijative.
Venera takođe jača poslije 24. decembra, podržavajući finansijske prilike, pregovore i ugovore.
Ovan – Trud će se konačno isplatiti
Za Ovnove, decembar 2025. je mjesec naplate. Otvaraju se mogućnosti za obezbjeđivanje željene pozicije, napredovanje u karijeri ili dobijanje dodatnog bonusa.
Fokus: Mnogi mogu profitirati od vlastitih poslova, samostalnih projekata ili poslova s nepunim radnim vremenom koje su dugo gradili.
Savjet astrologa: “Dobro je ostaviti dovoljno prostora u svom rasporedu kako ne biste propustili unosne ponude. Ono što vam zaista pripada može doći, ali morate to aktivno zgrabiti – jasno, odlučno i bez oklijevanja.”
Lav – Širenje poslovanja i pregovori
Lavovi ulaze u izuzetno povoljan period za posao koji uključuje pregovore, oglašavanje, javno prisustvo i širenje poslovanja.
Prilike: Decembar može donijeti sklapanje profitabilnih ugovora, sponzorstava ili promociju na društvenim mrežama. Lavovi koji traže novi posao mogu pronaći bolje plaćenu poziciju.
Savjet astrologa: “Lavovi bi trebali mudro upravljati svojim prihodima: umjesto impulzivnog trošenja, bolje je razmisliti o ulaganju, štednji ili razvoju projekta koji će dugoročno donijeti profit.”
Škorpija i Jarac – Novčane rezerve se nadopunjuju
Škorpija: Finansijski uspjeh nije zasnovan samo na profesionalnom znanju, već i na komunikacijskim vještinama. Ljudi rođeni u ovom znaku imat će povećanu moć uvjeravanja i uticaja na druge, što im može otvoriti vrata prema klijentima ili nadređenima koji su do sada bili sumnjičavi. Njihov trud će biti primijećen, a finansijski rezultati su logičan ishod.
Jarac: Drugi dio decembra je vrijeme kada mogu početi nadoknađivati novčane rezerve koje su možda iscrpljene troškovima ili investicijama. Mars pruža dodatnu energiju za dovršetak važnih zadataka, prenosi N1.