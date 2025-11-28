Ova tri horoskopska znaka doživjet će transformaciju u decembru 2025. godine

Posebno povoljan period očekuje Rakove, Jarčeve i Strijelce.

Rak

Rakovi ulaze u mjesec nakon dubokih emocionalnih promjena. Jupiter im je donio novi osjećaj vjere i sigurnosti, dok Saturn u Ribama pomaže u stabilizaciji i jasnijem sagledavanju ciljeva. Neptunovo direktno kretanje donosi olakšanje i jasan smjer. Mnogi Rakovi sada vide rezultate rada na odnosima i emocijama, a Venera krajem mjeseca donosi toplinu, mir i osjećaj pripadnosti. Ovo je period zatvaranja starog ciklusa i dolaska konkretne stabilnosti.

Jarac

Za Jarčeve, decembar donosi kraj stagnacije i početak snažnog napretka. Saturn izlazi iz retrogradnog hoda i vraća energiju, a ulazak Marsa u Jarca 16. decembra donosi ambiciju, fokus i profesionalni uzlet. Venera krajem mjeseca donosi nagrade i toplinu u odnosima. Jarčevi mogu očekivati ​​ostvarenje svojih ciljeva, napredovanje u karijeri ili dobijanje važne potvrde za svoj naporan rad tokom cijele godine.

Strijelac

Strijelci su u posebno povoljnom mjesecu jer Sunce boravi u njihovom znaku. Nakon jesenjeg pregleda, sada dolaze jasnoća i nove prilike. Jupiter u Raku podstiče promjene, a Mars u Strijelcu daje hrabrost za važne odluke do sredine mjeseca. Venera donosi podršku i lijepe odnose, dok pun Mjesec u Blizancima osvjetljava odnose i komunikaciju. Najvažniji trenutak dolazi 20. decembra s mladim Mjesecom u Strijelcu – idealno za nove početke i postavljanje ciljeva, prenosi Radiosarajevo.

