5 znakova danas imaju fantastične horoskope: Sreća je danas na njihovoj strani

Pet horoskopskih znakova doživljava sjajne horoskope 28. novembra 2025. godine kada Saturn završava svoju retrogradnost u znaku Riba. Iako je petak prvi dan direktnog kretanja, neće ponovo ući u Ovna do 13. februara 2026. godine.

Saturn koji se okreće direktno završava izazovno vreme, što dovodi do sjajnih horoskopa i pomaže vam da preduzmete akcije kako biste ublažili sumnju u sebe kada je život teško definisati.

Ovi astrološki znaci konačno pronalaze predah, a taj predah se rađa iz mudrosti koju Saturn donosi. Oni znaju šta da urade da bi život bio bolji. Dobre stvari se konačno ponovo dešavaju u petak!

1. Ribe – dajete prioritet svom identitetu

Saturnova retrogradnost vam je pomogla da redefinišete ko ste kao osoba. Ne donosite često čvrste odluke o svom identitetu. Najčešće se prilagođavate svojoj situaciji i ljudima u svom životu. Verujete da je fleksibilnost važna jer sprečava sukobe. Ipak, u petak shvatate da je to bila lekcija koju vam je Saturn dao. Želio je da naučite da date prioritet svojoj individualnosti kako biste je mogli izraziti.

Dakle, 28. novembra počinjete malo više da se afirmišete. Niste dominantni niti teški, ali ste distancirani i oprezni. Potreban vam je prostor da razumete situacije i osjetite svoje emocije. Veoma ste dobri u razmišljanju i refleksiji. Kada je Saturn direktan, to je ono što radite prirodno i to vam donosi poštovanje drugih.

2. Jarac – ne želite da budete negativni

Dobijate danas jasnoću koja vam je bila potrebna u vezi sa ključnim odnosom – onim koji imate sa samim sobom. Saturn u Ribama, kada je bio retrogradan, podstakao je samorefleksiju, i tokom tog vremena ste se mnogo bavili samo-koučingom. Otkrili ste da govorite stvari o sebi sebi koje nikada ne biste rekli nikome drugom. Negativno razmišljanje je ponekad sveprisutno i da biste dostigli bilo koji nivo u svom životu, mora da prestane.

28. novembra, spremni ste da otpjevate novu pjesmu. Želite da kažete sebi pozitivne i dobre stvari kada život postane težak. Ne želite da budete negativna Neli. Ne završavate dan samo osjećajući se sposobnim i utemeljenim; vi ste sposobni. Vi ste utemeljeni. Saturn direktno u Ribama vam pomaže da proglasite tu istinu nad svojim životom.

3. Vodolija – danas mudro birate

Gledate na život iz nove perspektive: lične vrijednosti. Petak je značajan dan za vas; umjesto da se pitate da li dodajete vrijednost situaciji, posmatrate je u smislu da li ona nešto čini za vas. Da li se situacija poklapa sa vašim ciljevima? Shvatate da ste dozvolili da „rep maše psom“ umjesto da vi budete zaduženi za svoj život.

28. novembra, vraćate svoje vrijeme. Ne preispitujete sebe. Ako vam instinkti govore da će situacija biti više posla nego što vredi, birate da se ne miješate. Pametni ste kada je u pitanju prisustvo. Mudro birate i izbegavate mesta za koja znate da ne bi trebalo da budete. Život je prekratak za greške u ličnom vremenu i ne planirate da pravite više sada niti u budućnosti.

4. Ovan – stvarate važne granice

Spremni ste da se udaljite od onoga što vam više ne služi. Ribe predstavljaju skrivene neprijatelje, i dok je Saturn bio retrogradan, odvojili ste vrijeme potrebno da razmislite o tome šta je funkcionisalo, a šta nije. Saturn je direktan u petak, koristeći jasnoću koju ste stekli da primijenite svrsishodnost na svaki odnos, počev od onog koji imate sa sobom i drugima.

28. novembra, usuđujete se da prekinete veze jer vidite stvari onakvima kakve jesu. Stvarate važne granice u svom životu. Danas je sjajan jer vraćate kontrolu nad svojim životom. Ništa ne može potkopati vaše napore osim ako to ne dozvolite.

5. Vaga – opustite se, zdravlje je u pitanju!

U petak, zdravstveni problem izlazi na vidjelo, i to važan. Ne možete izliječiti ili zaliječiti ono što ne znate o svom tijelu. Retrogradni Saturn je pojačao svijest o brizi o sebi i blagostanju. Nije dovoljno da se dobro odmorite. Potrebno vam je više od nekoliko sati da se opustite. Moraš pravilno da se hraniš i da se sunčaš. Potrebno ti je manje stresa i više ljubavi.

28. novembra shvataš da treba češće da posjećuješ ljekara radi preventivne njege. Možeš da zakažeš preglede kod ljekara, terapeuta i da zakažeš slobodan dan sa posla. Ne žuriš napolje ujutru; umjesto toga, odvajaš vrijeme da se pogledaš u ogledalo i zahvališ se na vremenu koje imaš. Cijeniš svoj život i sada želiš da ga živiš što je moguće zdravije, prenosi Novi.

