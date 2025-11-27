Jednom znaku horoskopa će decembar biti mjesec iz pakla: Ništa im neće ići od ruke, a olakšanje stiže tek od 22.12.

Kraj godine uvijek donosi mješavinu uzbuđenja, umora i očekivanja, ali astrološki posmatrano, decembar 2025. biće posebno dinamičan. Mjesec počinje u vatrenoj energiji Strelca, koja podstiče optimizam, veću slobodu i hrabrost.

Ovaj period otvara vrata novim idejama, putovanjima i promjenama koje su dugo čekale svoj trenutak. Međutim, iza te vedrine krije se i određena doza pretjerivanja, biće lako trošiti više, obećavati više ili se zaletjeti u planove bez realne procjene.

U drugoj polovini mjeseca dominirat će ozbiljnija i čvršća energija Jarca, što donosi prizemljenje, posljednje godišnje rokove, završavanje projekata i suočavanje s onim što smo tokom prethodnih mjeseci izbjegavali. Sam kraj godine biće u znaku razmišljanja o granicama, prioritetima i obavezama.

Ipak, iako većina znakova može očekivati relativno stabilan tok uz povremene turbulencije, jedan znak bi se tokom decembra 2025. mogao osjećati posebno opterećeno.

Zašto će Djevice biti najnesrećnije u decembru 2025?

Iako se ne radi o katastrofalnom periodu, čak ni približno tome, astrološki aspekti ukazuju da će Djevice imati najviše izazova i to baš u prvoj polovini mjeseca.

Energija Strijelca formira kvadrat prema znaku Djevice, a kvadrat je ugao koji simbolizuje prepreke, frustracije i osećaj pritiska. To znači da će Djevice imati utisak da stalno nešto „gori“, da obaveze iskaču na sve strane i da je teško postići savršenu organizaciju.

Kako je decembar sam po sebi mjesec priprema, rokova i porodičnih obaveza, Djevice, koje su već sklone perfekcionizmu, lako mogu upasti u začarani krug prevelikih očekivanja i samokritike. To donosi iscrpljenost, nervozu i osećaj da nikako ne postižu sve što bi želele.

Ovo je period povećane osjetljivosti, posebno u komunikaciji. Device mogu steći osjećaj da ih drugi ne razumiju, da se stalno mora objašnjavati ili popravljati tuđe greške, što dodatno spušta energiju.

Srećom, ulaskom u sezonu Jarca situacija se stabilizuje. Djevice kroz zemljani element ponovo pronalaze ritam, red i kontrolu. Od 22. decembra nadalje biće znatno lakše praviti planove i završavati obaveze bez prevelikog stresa, piše glossy.

