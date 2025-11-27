Dnevni horoskop za petak 28. novembar: Škorpija otkriva istinu, Lav donosi važnu odluku, Rak rješava ljubavni problem

Ovan

Petak donosi jaku energiju i želju da završite sve započeto. Ipak, ne žurite, više ćete postići ako napravite pauzu i provjerite da li sve radite iz pravog motiva, a ne samo iz inata.

Bik

Emotivna stabilnost danas zavisi od toga koliko ste spremni da pustite kontrolu. Ako pokušate da sve držite pod nadzorom, može doći do napetosti u odnosima. Vjerujte procesu.

Blizanci

Vaša radoznalost vas danas može odvesti u zanimljive razgovore koji donose nove ideje. Otvorite se za saradnju, ali birajte kome povjeravate svoje planove.

Rak

Petak vas vraća porodici i bliskima. Možda će se otvoriti stara tema koja traži razumijevanje i miran razgovor. Ne branite se, izrazite ono što zaista osjećate.

Lav

Danas je dan da pokažete dostojanstvo i samopouzdanje, ali bez potrebe da dokazujete bilo kome svoju vrijednost. Ljudi Vas prate, čak i kada ćutite.

Djevica

Organizacija će vam pomoći da izbjegnete haos koji dan može donijeti. Ako nešto ne ide po planu, prihvatite to kao znak da treba da promijenite pristup, ne cilj.

Vaga

Osjećate potrebu za lepotom, mirom i harmonijom. Danas je pravi trenutak da sredite svoj prostor ili da provedete vreme sa nekim ko Vas inspiriše i smiruje.

Škorpija

Danas ste posebno duboki i intuitivni. Ako osetite da vas neko testira, ne reagujte burno. Snaga je u tišini i samopouzdanju koje dolazi iz unutrašnjeg mira.

Strijelac

Otvorite se za nova iskustva. Možda će vas neko iznenaditi pozivom ili ponudom. Imajte hrabrosti da kažete „da“ nečemu što pomjera granice.

Jarac

Danas se traži da budete strpljivi i odgovorni, ali ne i strogi prema sebi. Napravite balans između dužnosti i odmora, uspeh dolazi kad ne pretjerujete ni u jednom.

Vodolija

Vaše ideje su originalne i nadahnjujuće, ali nije vrijeme za impulsivne poteze. Sačekajte još malo prije nego što podelite planove s drugima, neka prvo sazru u vama.

Ribe

Poslušate vašu intuiciju koja nikada ne greši. Ako ste previše analizirali neku situaciju, sada je trenutak da se vodite osjećajem. Vrijeme je da počnete da verujete sebi više nego drugima, piše naj žena.

Facebook komentari