NAJSRETNIJI DANI U PROSINCU/DECEMBRU 2025. PREMA ASTROLOZIMA: Obratite pažnju na ova 4 datuma!

Astrolozi su otkrili koji dani u mjesecu prosincu/decembru za nas mogu biti najuspješniji i zašto! Pokušajte se sjetiti ovih datuma ili ih zapišite kako biste znali kada biste trebali biti najaktivniji.

Prosinac/decembar 2025. donosi početak nove sezone – one sporije, tiše i povučenije. Ulazimo u prvu fazu zime, kada se priroda povlači, a ljudi prirodno prelaze u stanje introspekcije. Ipak, ovaj mjesec nije statičan.

Prema astrologiji, unutar njegova mirnog ritma nalaze se dani koji nose snažan porast energije i mogu se smatrati najpovoljnijim u cijeloj završnici godine. Upravo se u tim trenucima otvara prostor za rješenja, napredak i unutarnje rasterećenje.

Stručnjaci ističu da je prosinac/decembar razdoblje bogato konstruktivnim potencijalom – iako on ne dolazi odmah. Čak i ako početak mjeseca djeluje usporeno, prema njihovim savjetima korisno je svjesno raditi na održavanju pozitivnog emocionalnog tona, jačanju osobne energije i njegovanju optimizma. Uz to preporučuju tehnike koje pomažu ostati stabilan u danima koji mogu biti naporni ili emotivno izazovni.

10. prosinca/decembra – Neptun kreće direktno

Ovaj datum predstavlja prvi veći energetski preokret tijekom prosinca/decembra. Završava razdoblje retrogradnog Neptuna u Ribama, što se simbolički tumači kao završetak faze unutarnje magle, dvojbi i tihih unutarnjih borbi. Mnogi mogu osjetiti kao da se nešto „razbistrilo“ – lakše je povezati osjećaje i razum, a fokus postaje stabilniji i dugotrajniji.

Istoga dana Merkur ulazi u napeti aspekt opozicije s Uranom, što pojačava mentalnu dinamiku: informacije stižu naglo, mogu se pojaviti iznenadne vijesti, promjene planova ili neočekivani raspleti razgovora.

Zbog toga je važno birati riječi pažljivo, ne reagirati impulzivno i dati si vremena za promišljanje prije važnih odluka. Umjesto otvorenog sukoba ili demonstrativnog nastupa, korisniji je smiren, pribran pristup – promatranje, slušanje i taktično usmjeravanje situacije.

Prema stručnjacima, pravi uspjeh oko ovog datuma dolazi kroz mentalnu fleksibilnost, sposobnost brzog prilagođavanja novim informacijama i spremnost da promijenite perspektivu kad je to potrebno.

12. prosinca/decembra – Posljednji zrcalni datum u godini

Zrcalni datumi imaju poseban energetski pečat, a onaj 12.12. bit će posljednji u 2025. godini. Taj se dan smatra posebno povoljnim za emotivnu sferu života. Naglašava se važnost odnosa, bliskosti i zajedničkih trenutaka.

Dan nosi mogućnost da se veze učvrste i prošire, te da se osjećaji izraze jasnije nego inače.

Stručnjaci ga preporučuju za odluke vezane uz ljubav, brak, pomirenje, kao i za početak nove veze za one koji to priželjkuju.

15. prosinca/decembra – Mars ulazi u Jarca

Ulazak Marsa u znak Jarca označava novu fazu u dinamici mjeseca. Energija postaje stabilnija i prizemnija, a volja snažnija.

Drugi dio prosinca/decembra naglašava praktičnost, završavanje započetog i plansko djelovanje. Ovo je razdoblje u kojem se lakše održava disciplina, jasno definiraju ciljevi i poduzimaju koraci prema njima.

Atmosfera ovog dana i dana koji slijede pogoduje dovršavanju obaveza i organizaciji planova za kraj godine.

24. prosinca/decembra – Venera prelazi u Jarca

Sam kraj mjeseca donosi još jednu pozitivnu promjenu: ulazak Venere u znak Jarca 24.12.. Ovaj prijelaz povezuje srce i razum pa se osjećaji stabiliziraju, a odnosi postaju mirniji i topliji. Mnogo je veća vjerojatnost da se atmosferu blagdana doživi ugodno, nježno i povezano.

Prema astrolozima, upravo zahvaljujući Veneri, završni dani godine mogu donijeti olakšanje i osjećaj emotivne sigurnosti.

Kako bi mjesec bio što uspješniji, stručnjaci preporučuju da se tijekom mjeseca njeguje ono što donosi unutarnju radost: vrijeme s voljenima, kreativni rad, emotivna iskrenost i aktivnosti koje za Vas imaju smisao. Materijalni uspjesi mogu biti važni, ali oni nisu jedini izvor sreće.

Uz svjesnost i dobru energiju – završnica 2025. može biti istinski sretna.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari