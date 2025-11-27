Dolazi njihovo vrijeme: 3 znaka Zodijaka ostvaruju svoje želje u prosincu/decembru 2025.

Tri znaka Zodijaka ulaze u prosinac/decembar 2025. s podrškom kakvu nisu imali mjesecima. Sada postoji prostor da se ostvari ono što ste dugo zamišljali.

Kraj godine donosi poseban osjećaj zatvaranja kruga. Tijekom prosinca/decembra postaje jasnije što je iza nas, a što tek treba započeti. Uz povoljan raspored planeta, ovaj mjesec mnogima otvara prostor za ostvarenje onoga što su dugo imali u mislima.

Iako će to svatko osjetiti na svoj način, tri horoskopska znaka ulaze u razdoblje u kojem se njihovi napori počinju pretvarati u konkretne rezultate.

Ovo je vrijeme kada određene želje postaju realnije, a put prema 2026. izgleda stabilnije i jasnije nego ranije.

RAK

Rakovi ulaze u prosinac/decembar sa složenim emocionalnim iskustvom iza sebe. Ovo je bio jedan od onih perioda u kojem se sve mijenja iz temelja – ne samo izvana, nego i iznutra. Jupiter je ove godine prvi put nakon dvanaest godina bio u vašem znaku i donio vam iznimno snažnu podršku.

Iako je taj tranzit bio kratkotrajan i povezan s retrogradnim kretanjem, njegova energija je ostavila dubok trag. To se posebno odrazilo na obiteljske odnose, osjećaj sigurnosti i potrebu da se uspostavi novi emocionalni temelj. Mnogi Rakovi su u tom razdoblju osjetili kako raste nada, vjera i povjerenje u život.

Uz Jupiter, važan je i Saturn u Ribama, koji vam od početka godine donosi mogućnost stabilizacije i usmjerenog rasta. Saturn iz ovog položaja pomaže vam da pronađete osjećaj realnosti u onome što želite.

Neptunovo izravno kretanje u Ribama tijekom prosinca/decembra donosi jasniji osjećaj pravog smjera. Ako ste se borili s neodlučnošću ili sumnjom, sada se pojavljuje više povjerenja u vlastite osjećaje.

Ovaj mjesec je posebno važan po tome što završava jedan ciklus oslobađanja koji su Rakovi prolazili posljednjih mjeseci. Prvi dani mjeseca nose snažan emocionalni intenzitet, jer se odgovori pojavljuju spontano.

Svatko tko je od jeseni radio na iscjeljenju odnosa, rješavanju obiteljskih tema ili donošenju važnih odluka, sada vidi jasnije rezultate. Rakovi koji su željeli stabilnost, sigurnost ili konačan kraj stare faze – sada je imaju bliže nego ikada.

Uz sve to, Venera prema kraju mjeseca donosi osjećaj pripadnosti, topline i povezanosti. Mnogi Rakovi će osjetiti da dolazi razdoblje mira i sklada.

Ovim mjesecom dominira osjećaj da sve što je teško do sada bilo – više nije isto. U ovom periodu Rakovi mogu jasno osjetiti da dolaze na svoje. Za neke, ostvarenje želje može imati oblik obiteljskog događaja. Za druge, osobnog napretka. Za neke, dugo očekivanog olakšanja. U svakom slučaju – ovo je mjesec koji donosi potvrdu da su bili na pravom putu.

JARAC

Za Jarce prosinac/decembar predstavlja prijelaz iz razdoblja stagnacije u intenzivno napredovanje. Sve što se u posljednjim mjesecima činilo sporim ili usporenim počinje se mijenjati čim Saturn izlazi iz retrogradnog kretanja početkom mjeseca. Upravo taj trenutak mnogim Jarčevima donosi osjećaj olakšanja i povratak unutarnje snage.

Ako ste imali dojam da je u jesen sve išlo težim putem, sada se otvara prostor za jasan zamah. Saturn, kao vaš vladar, ponovno usmjerava energiju prema napretku, što može simbolizirati i profesionalni korak koji ste čekali, važnu odluku koja sazrijeva ili konačno zatvaranje dugotrajnih obaveza. Jarci će u ovom razdoblju često primijetiti da ljudi oko njih postaju spremniji surađivati, a vrata koja su ranije bila poluotvorena sada se konačno otvaraju.

Marsov ulazak u Jarca 16.12. dodatno potiče želju da se stvari odrade brzo, učinkovito i do kraja. Za Jarce, ovo je razdoblje snažne ambicije: mnogi će osjećati potrebu da dokažu vlastitu vrijednost, ostvare konkretan pomak u karijeri ili završe projekt koji je dugo bio u pripremi. Mars u Jarcu djeluje vrlo praktično – energija je fokusirana, jasna i snažna.

Ovaj tranzit vrlo često donosi profesionalni uzlet, naročito osobama koje su posljednjih mjeseci ulagale trud bez vidljivih rezultata. I na osobnoj razini, ova energija donosi sigurniji osjećaj sebe, ali i svijest što želite od iduće godine. U prosincu dolazi do osjećaja da vas ništa ne zadržava.

Ulazak Venere u Jarca 25.12. je trenutak koji može obilježiti lijepa iskustva na emocionalnoj razini. Venera omekšava ton, ali i nagrađuje – često upravo u završnom dijelu godine. Ovo može biti period u kojem se odnos s partnerom produbljuje ili u kojem sami sebi dopuštate nagradu za trud koji ste uložili. Jarci ponekad teško prihvaćaju zadovoljstvo, ali ovaj tranzit vas potiče da zastanete i priznate vlastiti uspjeh.

Kada se sve zbroji, ovaj mjesec kombinira osjećaj napretka i stabilnosti. Mnogi će ostvariti nešto što su dugo željeli – promjenu radnog statusa, financijsku potvrdu ili osobno postignuće koje otvara put novom početku 2026. godine.

Ostanite fokusirani na ono što vam je važno i nastavite graditi korak po korak. Ovaj mjesec će donijeti nagrade.

STRIJELAC

Za Strijelce prosinac/decembar je uvijek poseban, ali ove godine posebno snažan. Sunce je u vašem znaku do 21.12. i time vas prirodno stavlja u središte događaja. Nakon razdoblja preispitivanja kroz jesen, sada postaje lakše vidjeti veliki plan i usmjeriti se na ono što vas potiče iznutra.

Ono što obilježava kraj 2025. za vas je dugotrajan proces unutarnje promjene koji je započeo još u ljetnim mjesecima, kada se Jupiter premjestio u Raka. Taj tranzit je u temelju potaknuo promjenu perspektive i otvaranje novih mogućnosti. Strijelci su posljednjih šest mjeseci često osjećali kako se pojavljuju prilike koje mogu oblikovati sljedeće razdoblje života.

Mars je u vašem znaku do polovice prosinca/decembra i mnogima daje početni zamah da naprave hrabre odluke. To se odražava u koracima koji zahtijevaju preuzimanje rizika ili ulazak u novu fazu. Ako tada osjetite snažan val energije, to je priprema za ono što dolazi.

S prolaskom Marsa u Jarca 16.12., ulazite u razdoblje stabilizacije, gdje se stvari koje ste pokrenuli počinju formirati realno i dugoročno. Ovo je odličan trenutak za provjeru planova, ali i nastavak onoga što ste započeli prije mjesec ili dva.

Prisustvo Venere u vašem znaku kroz veći dio mjeseca donosi vam podršku u vidu ljudi, prilika i lijepih trenutaka. Mnogi Strijelci primijetit će kako se odnosi popravljaju, otvaraju ili produbljuju. Venera donosi toplinu u međuljudske odnose i pojačava osjećaj privlačnosti.

Značajan je i pun Mjesec u Blizancima koji se događa početkom mjeseca – to je trenutak u kojem se nešto osvještava, posebno u području odnosa. Moguće je da neki Strijelci u tom razdoblju riješe situaciju koja je dugo stajala na čekanju.

Najvažniji trenutak ipak dolazi 20.12. – mladi Mjesec u Strijelcu. To je vaš osobni početak godine. Vrijeme za postavljanje ciljeva, donošenje namjera i osmišljavanje novog ciklusa. Ako ste dugo željeli promjenu – ovo je trenutak u kojem ideja dobiva temelj.

U prosincu/decembru se za Strijelce spajaju hrabrost, prilika i tajming. Kombinacija koja omogućava napredak koji je kvalitetno usmjeren.

Mnoga će se očekivanja učvrstiti, a planovi koje ste dugo razmatrali postati konkretni.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari