Konačno otkriveno: Trik s par kapi vode zbog kojeg se hrana nikad više neće lijepiti za tiganj!

Ali postoji trik koji profesionalni kuhari odavno koriste, a koji većini ljudi nikada nije otkriven. Sve što vam treba jesu dvije–tri kapi vode, a rezultat je savršeno pečenje bez trunke lijepljenja.

Prvo zagrijte prazan tiganj i ubacite jednu kap vode. Ako nestane odmah – prerano je. Ako samo stoji – još nije dovoljno vruć. Ali ako kap započne “plesati” po površini, klizeći kao kuglica leda, pogodili ste idealnu temperaturu. Upravo tada dodajte ulje – i hrana se više neće lijepiti nijednom!

Ovaj mali trik radi na svim tiganjima, štedi vrijeme, čuva živce i daje savršeno pečenu hranu svaki put.

Kuhari tvrde: “Ko jednom proba ovu metodu, više nikad ne kuva bez nje!” prenosi Novi.

