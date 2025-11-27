Evo koje površine i predmete nikada ne biste trebali čistiti sirćetom.
Kamene radne površine
Sirće može oštetiti prirodni kamen poput granita ili mermera, skinuti sjaj i uništiti zaštitni sloj. Za čišćenje koristite blagi sapun i vodu ili pH-neutralna sredstva.
Mašina za pranje sudova
Iako se sirće koristi za uklanjanje kamenca, ono može oštetiti gumene dihtunge i spojeve. Bolje je koristiti sodu bikarbonu ili sredstva koja preporučuje proizvođač.
Mašina za veš
Redovno korištenje sirćeta može oštetiti gumene brtve uređaja. Jednom mjesečno pustite prazan ciklus sa sodom bikarbonom i toplom vodom.
Inoks uređaji
Česta upotreba sirćeta može ukloniti zaštitni sloj i izazvati mrlje ili rđu. Čistite toplom vodom, blagim deterdžentom i mekanom krpom.
Drveni podovi i namještaj
Sirće može ukloniti zaštitni sloj, isušiti drvo i učiniti podove ljepljivim i bez sjaja. Koristite sredstva namijenjena drvu i dobro iscijeđenu krpu.
Kožne fotelje i sjedišta
Sirće uklanja prirodna ulja iz kože, što može dovesti do njene suhoće i pucanja. Koristite specijalizirane proizvode za čišćenje i njegu kože.
Iako je sirće korisno za uklanjanje kamenca ili masnoće, nije univerzalno rješenje. Pravilnim odabirom sredstava i pažljivim čišćenjem možete zaštititi osjetljive površine i produžiti vijek trajanja svojih uređaja i namještaja, prenosi Klix.