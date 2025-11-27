Evo koje površine i predmete nikada ne biste trebali čistiti sirćetom.

Kamene radne površine

Sirće može oštetiti prirodni kamen poput granita ili mermera, skinuti sjaj i uništiti zaštitni sloj. Za čišćenje koristite blagi sapun i vodu ili pH-neutralna sredstva.

Mašina za pranje sudova

Iako se sirće koristi za uklanjanje kamenca, ono može oštetiti gumene dihtunge i spojeve. Bolje je koristiti sodu bikarbonu ili sredstva koja preporučuje proizvođač.

Mašina za veš

Redovno korištenje sirćeta može oštetiti gumene brtve uređaja. Jednom mjesečno pustite prazan ciklus sa sodom bikarbonom i toplom vodom.

Inoks uređaji

Česta upotreba sirćeta može ukloniti zaštitni sloj i izazvati mrlje ili rđu. Čistite toplom vodom, blagim deterdžentom i mekanom krpom.

Drveni podovi i namještaj

Sirće može ukloniti zaštitni sloj, isušiti drvo i učiniti podove ljepljivim i bez sjaja. Koristite sredstva namijenjena drvu i dobro iscijeđenu krpu.

Kožne fotelje i sjedišta

Sirće uklanja prirodna ulja iz kože, što može dovesti do njene suhoće i pucanja. Koristite specijalizirane proizvode za čišćenje i njegu kože.

Iako je sirće korisno za uklanjanje kamenca ili masnoće, nije univerzalno rješenje. Pravilnim odabirom sredstava i pažljivim čišćenjem možete zaštititi osjetljive površine i produžiti vijek trajanja svojih uređaja i namještaja, prenosi Klix.

Facebook komentari