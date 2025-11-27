Od 29. novembra ovim znacima život postaje raj na zemlji, tvrdi Tamara Globa

Prema riječima Tamare Globe, dva horoskopska znaka od 29. novembra započinju potpuno novi život – čekaju ih veliki preokreti, i to nabolje.

Ovan

Ovnovi će zablistati i zadiviti druge svojim uspjesima. Njihov trud i odlučnost isplatit će se, pa će moći nositi i najveća opterećenja. Kolege i nadređeni primijetit će njihov rad i rezultate, a pred njima će se otvoriti nove mogućnosti za napredovanje u karijeri. Mnogi Ovnovi mogli bi dosegnuti potpuno novi nivo – kroz unapređenje ili kroz zanimljive i perspektivne projekte.

Čekaju ih i finansijski dobici. Prihodi će se povećati, a pružit će im se šansa da unaprijede svoju finansijsku situaciju. To se može desiti kroz povećanje plaće, dodatne izvore prihoda ili profitabilna ulaganja.

Uspjesi će ostaviti traga i na privatni život. Ovnove očekuju susreti s ljudima koji bi im mogli postati veoma značajni. Neka od tih novih poznanstava mogu prerasti u romantične veze, dok će druga postati čvrsta prijateljstva ili odnosi koji vode ka zajedničkoj budućnosti. Neki Ovnovi mogli bi čak napraviti ozbiljne korake, poput zasnivanja porodice.

Blizanci

Blizance očekuje period prevladavanja unutrašnjih strahova i nesigurnosti. Ovaj mjesec zahtijevat će hrabrost i odlučnost kako bi se suočili s izazovima. Važno je imati na umu da će fleksibilnost i sposobnost prilagođavanja novim okolnostima pomoći Blizancima da pronađu put do sreće.

Njihovi snovi i želje trebali bi im biti vodilja. Mogu se odlučiti na neočekivane promjene – promjenu posla, preseljenje u drugi grad ili pokretanje novog projekta. Te promjene mogu otvoriti potpuno nove horizonte i prilike koje ranije nisu uzimali u obzir.

Bitno je da se Blizanci ne plaše rizika i da vjeruju svojoj intuiciji. Čak i ako je put izazovan, pronaći će snagu i resurse da savladaju sve prepreke. Takve promjene donijet će im osjećaj ispunjenja i radosti, piše kirov.bezformata.com.

Napomena:

Horoskop je vid zabave i ne treba ga shvatati ozbiljno niti koristiti kao osnovu za donošenje važnih životnih odluka.

