Venera u Strijelcu – Za ljubav treba imati hrabrosti

Nakon strasti i intenziteta Venere u Škorpionu, s Venerom u Strijelcu tražimo slobodu i prostor za istraživanje.

Njezin boravak u Strijelcu od 30.11. do 24.12. poziva nas na pustolovinu. Želimo isprobati nešto novo, ići na mjesta na kojima nismo bili, planiramo putovanje, izlete, provode.

Udaljujemo se od svega što nas obavezuje i ograničava, ponekad je to i intimnost u odnosu. Želimo zaigranije pristupiti ljubavnim odnosima, idemo se zabavljati, idemo bez obaveza i očekivanja, pa ćemo vidjeti kuda će nas odvesti. Ne moramo imati okvir, ne moramo imati plan, ne moramo nužno imenovati ono što jest, idemo samo živjeti.

Ovo je vedra, razigrana verzija Venere koja nas može potaknuti da slijedimo san, viziju, da živimo ono što ima svrhu, ono što je istinito i iskreno. Ona gleda gore i prema naprijed, pa tražimo nove horizonte u odnosima, širimo perspektivu. Treba nam rast i razvoj. Treba nam nadahnuće, dojam da nekud idemo. Sve je dobro osim stajanja na mjestu.

Prekidamo dosadne ili ustaljene navike u ljubavi. Potaknuti smo izaći iz zone udobnosti u potrazi za povezanošću. Zato je sada dobro isprobati nešto novo – novi način, nova perspektiva, sve što unosi svježi zrak u vaš odnos.

Tražiš novu ljubav?

Umjesto da sjedite i čekate da se nešto dogodi, na krilima ove vatrene i samouvjerene energije učinite prvi korak, recite što želite.

S Venerom u Strijelcu, ljubav postaje avantura, sloboda i otkrivanje.

Povezivanje i poznanstva sa strancima, osobama koje žive u drugom grada sada može biti jedna od mogućnosti.

Što još?

Pogledaj u uvjerenja koja imaš o ljubavi.

Priželjkuješ li drugi brak ili značajnu vezu nakon razvoda, sada je tvoje vrijeme.

Poveži se s rodbinom svog partnera.

Vidi što možeš naučiti i spoznati, a što ti može koristiti u pronalasku onoga što ti treba da bi bila/bio sretniji udvoje.

21.12. – Venera u kvadratu sa Saturnom 25′ Strijelca prema 25′ Riba

Venera u kvadratu sa Saturnom postavlja granice i ograničenja užitku, razonodi, romansi i vezama. Djelovanje po dužnosti. Ovaj period traži fleksibilnost jer planovi ne idu kako priželjkujemo.

Fokus je na samovrijednosti i sposobnosti primanja ljubavi. Važno je prepoznati vlastite strahove oko ljubavi i bliskosti.

Strahovi mogu blokirati iskreno povezivanje s drugima. Vidimo kako stare i neiscijeljene traume danas djeluju kroz naše odnose. Osjećaj samoće, usamljenosti ili izostanak podrške također može pratiti ovaj aspekt.

Tu je i kritika i nikad dovoljno dobro – ubojice ljubavi i povezanosti.

24.12. – Venera u kvadratu s Neptunom, 29′ Strijelca prema 29′ Riba

Ovaj aspekt može potaknuti snažan val kreativnosti – posebno u poeziji, glazbi i svemu što traži inspiraciju – ali istovremeno može zamagliti granice u ljubavi.

Pod Neptunovim dodirom teško je jasno razlučiti vlastite osjećaje i točno shvatiti što drugi zapravo želi.

Ovo je energija koja poziva na nježnost, no isto tako može stvoriti zbrku i razočaranje.

Julijana Oremović

