Ne povjeravajte im tajne: Tri znaka zodijaka koja obožavaju tračati

Svi imamo onog jednog prijatelja kojem povjerimo tajnu uz napomenu “nemoj nikome reći”, a već sutradan za nju zna cijelo društvo. Astrologija nudi zabavan uvid u to zašto su neki ljudi jednostavno rođeni s darom za komunikaciju i nepresušnom znatiželjom, zbog čega im je gotovo nemoguće zadržati sočnu informaciju za sebe. Bilo da se radi o bezazlenom prenošenju novosti ili pravom traču, ovi horoskopski znakovi jednostavno moraju biti u centru zbivanja.

Blizanci

Vladar Blizanaca je Merkur, planet komunikacije, pa ne čudi što se nalaze na vrhu ove liste. Oni su istinski majstori riječi i informacija. Njihova znatiželja je bezgranična, a um im radi brzinom svjetlosti, neprestano prikupljajući podatke, priče i anegdote. Za Blizance, dijeljenje informacija nije zlonamjerno ogovaranje, već prirodan način povezivanja s drugima i održavanja društvenih veza.

Blizanci su poput živućih društvenih mreža – uvijek su online i spremni podijeliti najnoviji “update”. Problem je što u svojoj brzini i entuzijazmu ponekad ne provjere sve činjenice ili dodaju malo vlastitog “začina” kako bi priča bila zanimljivija. Ako im povjerite tajnu, budite sigurni da to čine iz potrebe da komuniciraju, a ne da vam naštete, no svejedno će vaša tajna vjerojatno postati javna vijest.

Strijelac

Strijelci su poznati po svojoj brutalnoj iskrenosti i potpunom nedostatku filtera. Za razliku od drugih znakova koji bi mogli taktično prenositi informacije, Strijelac će vašu tajnu ispričati kao najzanimljiviju anegdotu na sljedećem okupljanju, bez imalo loše namjere. Za njih, život je velika avantura, a tajne su samo uzbudljivi dijelovi priče koje treba podijeliti sa svijetom.

Njihov vladajući planet Jupiter čini ih ekspanzivnima i otvorenima, pa koncept čuvanja nečega za sebe jednostavno nije u njihovoj prirodi. Oni ne vide ništa loše u tome da podijele informaciju ako smatraju da je zabavna ili poučna. Njihova dobronamjernost ih često spašava, ali ako tražite diskreciju, Strijelac je vjerojatno posljednja osoba kojoj biste se trebali obratiti.

Lav

Lavovi obožavaju biti u centru pažnje, a što privlači pažnju bolje od sočne i ekskluzivne informacije? Kraljevi drame i pozornice znaju da je posjedovanje važne vijesti moćan alat za stjecanje popularnosti i divljenja. Kada Lav podijeli trač, on to radi sa stilom, teatralno i uz puno dramatičnih pauza kako bi maksimalno zaokupio svoju publiku.

Iako su iznimno odani svojim najbližim prijateljima i obitelji, čije će tajne čuvati životom, sve izvan tog uskog kruga za njih je materijal za dobru predstavu. Dijeljenje priča pomaže im da se povežu s drugima i ostanu relevantni u društvu. Ako želite da vaša priča bude ispričana na najuzbudljiviji mogući način, povjerite je Lavu – ali samo ako ste spremni da postane blockbuster.

Iako ovi znakovi imaju najbolje namjere – bilo da se radi o povezivanju, zabavi ili iskrenosti – njihova priroda ih jednostavno tjera da dijele priče. Zato, sljedeći put kada budete imali veliku tajnu, možda je najbolje da se prvo posavjetujete sa zvijezdama i mudro odaberete svog povjerenika, piše index.

