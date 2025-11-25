Ulazimo u posebno vrijeme do 2026.: EVO kome se otvaraju životne prilike!

Mnogi će tijekom ovog procesa prepoznati jasniji smisao onoga što žele, trenutak unutarnje odluke, spremnost na promjenu, hrabrost za iskren korak.

Ušli smo u vrijeme koje mnogi intuitivno osjećaju kao prijelaz. Kao da se nakon dugog razdoblja stagnacije počinje otvarati prostor u kojem se stvari pomiču, jasnije vidimo što želimo i osjećamo da naš unutarnji glas ima veću težinu nego prije. Od jeseni 2025. pa do siječnja/januara 2026., struji energija koja pojačava hrabrost da posegnemo za onim što nam je važno, a svatko tko je dugo čekao pravi trenutak može osjetiti kako se kockice konačno slažu.

Ovo razdoblje povezano je s jednim od najrjeđih astroloških spojeva — dubljim sjedinjavanjem Saturna i Neptuna. Njihova kombinacija daje stabilnost snovima i unutarnji smisao svemu što se događa izvana. Mnogi osjećaju snažniji poziv prema istini, autentičnosti i ostvarivanju želja koje dugo nose u sebi.

Iako ovaj proces traje sve do početka 2026., njegova snaga već se osjeća. Sada postaje sve jasnije gdje se otvaraju prilike, kamo smo pozvani krenuti i što prestaje imati smisla.

Saturn i Neptun – tihi savez koji pokreće promjene

Astrološki gledano, ovo je jedan od najvažnijih i najrjeđih trenutaka desetljeća. Saturn, koji vlada granicama, strukturom i posljedicama, nalazi se u konjunkciji s Neptunom, planetom unutarnjeg svijeta, duhovne dubine i nadahnuća.

Kada se te dvije energije povežu, počinju se događati stvari koje prije toga često izgledaju nemoguće. Želja poprima svoj oblik. Vizija dobiva put. Misao se pretvara u djelo.

Najzanimljivije je mjesto gdje se ovaj spoj odvija: na prijelazu iz Riba prema Ovnu. To je simbolika završetka i početka u isto vrijeme — kraj starog ciklusa, priprema novog prostora, otvaranje početne točke.

Mnogi će tijekom ovog procesa prepoznati jasniji smisao onoga što žele, trenutak unutarnje odluke, spremnost na promjenu, hrabrost za iskren korak.

Iako Saturn donosi realizam i stabilnost, Neptun donosi snagu unutarnjeg uvjerenja, kreativnosti i vjere. U tim uvjetima i male ideje imaju mogućnost rasta.

Sada prelazimo na ono što najviše zanima mnoge — koji znakovi ulaze u najpovoljniju fazu i što ih očekuje do siječnja/januara 2026. godine.

BIK

Bikovi ulaze u period u kojem se tiha težnja za promjenom pretvara u konkretan smjer. Možda ste dugo osjećali da se nešto mora otvoriti, ali niste znali gdje, kako ni kada. Tijekom ovog razdoblja život počinje nuditi jasnije putokaze i to upravo ondje gdje ste ih najmanje očekivali.

Nije riječ o iznenadnom preokretu, nego o polaganom, čvrstom i vrlo stabilnom rastu iznutra prema van. Vidjet ćete da se stvari mijenjaju kad prestanete misliti da je kasno ili da to nije za vas.

Počinje se vraćati ono što je dugo bilo potisnuto: hrabrost da želite više, osjećaj da zaslužujete bolje i vjera u mogućnost promjene. Kod mnogih pripadnika ovog znaka pojavljuje se jasnoća o tome kamo žele ići, dok drugi ulaze u veze, projekte ili odluke koje zvuče kao potpuno novi početak, ali se osjećaju iznenađujuće prirodno.

Bik sve radi postupno, ali duboko. U ovom periodu ta osobina postaje prednost, jer ono što se sada pokreće, traje i raste dugoročno. Ako ste osjećali da određeni snovi stoje „na čekanju“, ovo je trenutak u kojem vidite da se zemlja napokon otvara i prihvaća sjeme koje ste davno posadili.

I što je najvažnije — sada znate da niste dužni pristajati na malo.

BLIZANCI

Za Blizance, naredni period donosi proces u kojem se unutarnje želje počinju ostvarivati kroz interakcije s drugima. Sve ono što se dugo pripremalo u mislima sada počinje pronalaziti konkretne obrise u stvarnom svijetu, često kroz jedan razgovor, poruku, poziv ili spontani susret s osobom koja donosi ključan uvid.

Blizanci su znak koji se prirodno razvija kroz komunikaciju, a upravo ona postaje glavni kanal promjene do siječnja/januara 2026. Ne radi se o slučajnosti — ovo je vrijeme kada život počinje odgovarati na vaše misli kroz ljude. Možda ćete primijetiti kako se nove prilike, kreativne ideje i profesionalni koraci rađaju upravo kroz kontakte, suradnje ili inspirativne razgovore.

Ono što se mijenja nije samo vanjski svijet, nego i unutarnji način razmišljanja. Nestaje strah od pogrešne odluke, a dolazi povjerenje u pravi trenutak. Iznenadit ćete se koliko ćete puta čuti ili pročitati baš ono što vam treba da biste konačno krenuli u smjeru koji vam je važan.

Blizanci sada postaju usklađeni sa sobom na način koji dosad nije bio moguć – kao da svaki susret, riječ ili ideja dobiva dublje značenje. Nije važno tko će vam nešto reći – važno je što prepoznajete u sebi dok slušate.

To prepoznavanje postaje prekretnica.

LAV

Lavovi ulaze u period u kojem se njihov najdublji potencijal vraća u središte života. Sve ono što su dugo odgađali, jer se činilo nepraktičnim ili vremenski neusklađenim, sada počinje dobivati prostor. Kreativnost se vraća kao ključni impuls, ali ovog puta nije spontana ni ishitrena – već duboko usklađena sa svrhom.

Mnogi Lavovi osjećat će potrebu da se izraze autentičnije nego prije. Žele biti viđeni, ali ne na površini – nego u svojoj istinskoj snazi, kroz ono što dolazi iz srca. Ovo može donijeti neočekivane pomake, nove suradnje, prilike koje vas vraćaju sebi i situacije koje otvaraju prostor za rast.

Sve što se događa ima jednu zajedničku nit: svijest o vlastitoj vrijednosti. Lav ponovno uči da ne mora dokazivati – nego samo biti.

U ovom periodu, energija koja vas okružuje snažno potiče da zauzmete mjesto koje intuitivno osjećate kao svoje. To može biti kroz stvaranje, kroz vođenje, kroz inspiraciju drugih ili kroz konkretne rezultate koji potvrđuju vaš put.

Nije poanta u reflektorima, nego u unutarnjoj hrabrosti da se pokažete onakvima kakvi jeste. U tome leži preobrazba.

DJEVICA

Za Djevice započinje razdoblje u kojem ono što je dosad bilo „negdje u pozadini“ dolazi u prvi plan. Posljednjih godina mnogo ste ulagali u stabilnost, obveze, praktična rješenja i tuđe potrebe, često zanemarujući svoju osobnu želju ili potrebu za smislom. Taj obrazac se sada polako razgrađuje.

Do siječnja/januara 2026. događa se promjena fokusa. Ne ide naglo, već kao unutarnji proces u kojem se pojavljuje jasniji osjećaj o tome što želite, kamo želite ići te zbog čega ste tako dugo čekali pravi trenutak. Kao da se napokon vraćate sebi. Sve što ste godinama tiho osjećali — da postoji drugačiji pravac, dublje ispunjenje, poziv na osobni rast — sada dobiva glas. U pitanju nije samo ambicija, nego potreba da ono što radite bude smisleno.

Mnogi će osjetiti prirodno prelijevanje energije u nekoliko smjerova istovremeno. Na poslu se otvara mogućnost koja je dugo nedostajala. U odnosima počinjete jasno vidjeti što vas podupire, a što vas iscrpljuje. A istodobno se budi nešto što je dugo bilo potisnuto: osjećaj vlastite vrijednosti i pravo na zadovoljstvo.

Ovo je vrijeme u kojem se strpljivo akumulirana iskustva pretvaraju u novu fazu. Nema više potrebe da sve bude savršeno, da ispunite sva očekivanja ili da čekate idealne uvjete.

Važno je samo jedno: napraviti prvi korak prema onome što vam donosi mir i osjećaj unutarnje ispravnosti. Sve ostalo će se posložiti u prirodnom ritmu.

ŠKORPION

Škorpioni ulaze u fazu u kojoj dugotrajna unutarnja borba počinje popuštati. Sve ono što je godinama stajalo kao emocionalna blokada, strah ili rana, sada počinje gubiti snagu.

Ovaj proces nije linearan niti trenutan, ali je duboko transformativan. Mnogi pripadnici ovog znaka osjećat će kako se stari tereti otapaju, kako nestaju zidovi koji su ih štitili, ali ih istovremeno ograničavali, i kako se pojavljuje prostor za nešto novo – nešto što je čekalo upravo ovaj trenutak.

Škorpioni sada biraju drugačije, osjećaju drugačije i vide ono što prije nisu mogli. U narednim mjesecima, ono što se budi iznutra ima moć promijeniti smjer njihovog života. To je proces u kojem se najdublja želja ne ostvaruje kroz prisilu, nego kroz oslobađanje.

Kada se unutarnja bol počne pretvarati u snagu, otvara se prostor za nešto što su dugo željeli: odnos koji ispunjava, posao koji ima smisla, smjer koji donosi osjećaj svrhe, kreativni impuls koji pokreće život.

Škorpion sada uči da istina ne boli uvijek – ponekad oslobađa. I upravo zato je ovo razdoblje toliko snažno.

VODENJAK

Za Vodenjake se do siječnja/januara 2026. događa jedno od najznačajnijih razdoblja posljednjih godina. Ono što su dugo nosili kao viziju, san ili ideju, počinje dobivati oblik. Ne preko noći, nego kroz jasne znakove koji pokazuju da ono što su zamišljali dobiva svoje prirodno mjesto u stvarnom svijetu.

Ovo nije razdoblje malih misli – ovo je vrijeme u kojem se otvara potreba da se ideja ostvari. Vodenjaci ulaze u fazu u kojoj osjećaju sve snažniju povezanost s budućnošću koju žele stvoriti. I ovaj put, razlika je u tome što više ne traže potvrdu — nego vlastiti put.

Možda će se iznenaditi koliko se vrata otvaraju kada više ne odgađaju.

Slijede odluke koje sadržavaju hrabrost i jasnoću. To nije hrabrost da se počne nešto novo, nego hrabrost da se nastavi, da se pokaže, da se ustraje. I kada se ta vrata otvore, Vodenjak zna da je stiglo vrijeme za djelovanje.

Ovo je period prepoznavanja sebe. I to mijenja sve.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

