Šta sve treba da znate o japanskim jabukama?

Mogu se dodati u razne salate, koriste se kao samostalni proizvod ili čak kao desert. Japanske jabuke imaju ne samo izražen ukus, već i puno korisnih svojstava:

1. Japanske jabuke su bogate korisnim fitohemikalijama, uključujući antioksidante. Na primjer, katehini sadržani u ovom proizvodu pomažu u smanjenju upale i borbi protiv infekcija. U ovom voću takođe ima vitamina C (22% dnevnog unosa) što znači da upotreba ima dobar efekat na imuni sistem. Istovremeno, antioksidanti pomažu u borbi sa toksinima i održavaju zdravu jetru.

2. Japanske jabuke sadrže mnoštvo dijetetskih vlakana, koja imaju blagotvorno dejstvo na varenje. Na primjer, tanini ne pomažu u regulisanju gastrointestinalnog trakta. Osim toga, dijetetska vlakna pomažu u smanjenju nivoa holesterola i kontrole nivoa šećera u krvi.

3. Jedan plod (160 grama) sadrži 31 grama ugljenih hidrata i 8% kalijuma. Zbog toga daju energiju i preporučuju se za upotrebu ukoliko doživljate stres.

4. Jedan plod sadrži oko 55% dnevnog unosa vitamina A, tako da upotreba ima dobar efekat na vid. Ovaj vitamin podržava funkcionisanje konjunktivalnih membrana i rožnjače.

5. Japanske jabuke su dijetetski proizvod. Ovo voće ne sadrži masti, pa ako tražite hranu koja ne šteti figuri ovo je odlična opcija. Japanske jabuke se preporučuju dijabetičarima, jer pomažu da se izborite sa napadom gladi i regulišete nivo šećera u krvi, kao što smo ranije pomenuli. prenose nezavisne

Facebook komentari