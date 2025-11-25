Ni čaj, ni cijeđeno voće: Ovo je najbolje što možete da popijete kad ste bolesni!

Ipak, unos tečnosti direktno utiče na brzinu oporavka i skraćenje bolesti. Dok mnogi biraju čaj od đumbira, sok od narandže ili napitke sa elektrolitima, stručnjaci ističu da je najbolji izbor – obična voda, prenosi mondo.rs.

Zašto baš voda?

Prema ljekarima, voda je osnovni saveznik organizma u borbi protiv bolesti. Tokom povišene temperature, znojenja, povraćanja ili dijareje, tijelo gubi značajne količine tečnosti i elektrolita. Ako se ne nadoknade, dolazi do dehidratacije koja može:

zgusnuti sluz i otežati disanje,

usporiti cirkulaciju, čime imune ćelije teže dolaze do mjesta infekcije,

produžiti vrijeme oporavka.

Zdravstvene koristi vode tokom bolesti

Održava zapreminu krvi – kiseonik, hranjive materije i imune ćelije lakše stižu do tkiva.

Podržava imunitet – dovoljan unos vode smanjuje nivo kortizola, hormona stresa koji može oslabiti odbrambene mehanizme.

Reguliše temperaturu – voda pomaže tijelu da se rashladi tokom groznice.

Olakšava rad bubrega i limfe – ubrzava izbacivanje toksina i upalnih produkata.

Sprečava dodatne tegobe – poput zatvora, grčeva u mišićima i glavobolje.

Popravlja raspoloženje i koncentraciju – čak i blaga dehidratacija utiče na kognitivne funkcije i energiju.

Kako piti vodu kada smo bolesni

– Pijuckajte u manjim gutljajima tokom cijelog dana.

– Držite čašu vode pored kreveta kako biste izbjegli dehidrataciju tokom noći.

– Ako imate visoku temperaturu ili gubite mnogo tečnosti, dodajte i blage supe ili rastvore sa elektrolitima, ali neka voda ostane osnovni izbor.

Iako zvuči previše jednostavno, voda je najvažnije piće kada smo bolesni. Ona ne samo da hidrira, već aktivno pomaže tijelu da se izbori sa infekcijom, ubrzava oporavak i sprečava dodatne komplikacije. Umjesto da tražimo „čudotvorne“ napitke, najbolje je da se vratimo osnovama – čaši svježe vode.prenosi Novi.

Facebook komentari