Šta se događa s vašim mozgom kada imate intimne odnose

Ginekolog Sachchidananda Maiti je za Metro.co.uk naveo da se orgazam može uporediti s “vatrometom cijelog tijela” koji izaziva reakcije od mozga do kože.

“Kada dostignete vrhunac, vaše tijelo prolazi kroz čitav niz promjena. Neke su očigledne, a druge su iznenađujuće čudne. Vaš mozak preplavljuju dopamin, oksitocin i endorfini, iste hemikalije povezane s opuštanjem i osjećajem sreće”, kazao je.

Pretrage mozga pokazuju da orgazam aktivira iste njegove dijelove kao i određeni lijekovi, što bi donekle moglo objasniti “post-orgazmično ošamućenje”. Nivo serotonina također raste. Zbog njega se nakon seksa osjećate jako sretno. prenosi Klix.

Tokom orgazma, mozak također zatvara ono što Sachchidananda naziva “centrima za razmišljanje i brigu” (stručni nazivi za ove “centre” su nucleus accumbens i ventralno tegmentalno područje) kako biste mogli u potpunosti uživati ​​u trenutku.

“U međuvremenu, dio vašeg mozga odgovoran za zadovoljstvo i motivaciju, tzv. centar za nagrađivanje, postaje veoma aktivan”, rekao je.

Funkcija dijela mozga odgovornog za prosuđivanje (prefrontalni korteks) usporava s radom, zbog čega se osjećate manje napeto. Seks stimuliše i amigdalu – dio moga koji je odgovoran za obradu emocija.

