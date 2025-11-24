Pripadnici dva znaka ne trpe laž i uvijek kažu što misle

Postoje znakovi koji ne podnose dvoličnost, manipulaciju ni neiskrenost. Iskrenost im je važnija od ugodnosti, a istinu će reći – bez obzira sviđala vam se ili ne.

Strijelac

Strijelac je brutalno iskren. On vjeruje da je bolje reći istinu nego uljepšavati stvarnost. Ponekad zbog toga djeluje grubo, ali rijetko nešto skriva. Iskrenost mu je osnovna vrijednost.

Ovan

Ovan ne zna šutjeti kad nešto misli. Njegova priroda je direktna, bez uljepšavanja i taktiziranja. Ne podnosi laži ni kod sebe ni kod drugih. Ako nešto ne štima, Ovan će to izreći odmah i bez zadrške, piše index.

