Kraj godine donosi preokrete: Dva znaka ulaze u krizu, a tri u razdoblje obilja

Decembar 2025. donosi snažne astrološke pomake koji će imati vidljiv utjecaj na raspoloženje, financije i međuljudske odnose. Neki znakovi morat će se suočiti s izazovima koje su dugo odgađali, dok će drugi konačno osjetiti kako se vrata prilika širom otvaraju. Ovaj kraj godine neće biti blag prema svima, ali će nekima donijeti nagradu za sve što su strpljivo gradili, piše index.

Kriza za Ovna i Raka

Ovan se početkom prosinca suočava s emocionalnim i financijskim pritiskom. Iako je poznat po odlučnosti, u ovom periodu mogao bi osjetiti da mu se tlo izmiče pod nogama. Neodlučnost oko budućih planova i napetosti u odnosima mogu izazvati nesigurnost. Ključ je u tome da ne djeluje impulzivno, već da zastane i promisli o daljnjim koracima.

Rak ulazi u razdoblje emocionalne krize. Možda neće sve biti vidljivo izvana, ali unutarnji nemir bit će snažan. Nezavršeni razgovori, stari konflikti i osjećaj odbačenosti mogu se ponovno pojaviti. Važno je da Rakovi prepoznaju kada trebaju zatražiti podršku i da ne pokušavaju sve riješiti sami.

Razdoblje obilja za Djevicu, Jarca i Ribe

Djevica konačno dolazi do trenutka kada sav trud počinje davati rezultate. Ovo je mjesec u kojem će mnoge Djevice osjetiti financijsko olakšanje, bilo kroz povećanje prihoda, nove poslovne prilike ili podršku koja im je nedostajala. Njihova sposobnost organizacije sada dolazi do izražaja i donosi konkretne plodove.

Jarac ulazi u svoje najjače razdoblje u godini. Prisutnost planeta u njihovom znaku donosi snagu, stabilnost i utjecaj. Mnogima se otvaraju vrata koja su godinama bila zatvorena. Osim poslovnog uspjeha, mogu očekivati i jačanje osobnih odnosa te jasniju viziju budućnosti.

Ribe, koje su dugo plivale kroz emocionalne neizvjesnosti, sada dobivaju priliku za jasnoću i zadovoljstvo. U drugoj polovici mjeseca mogu očekivati prilike koje im vraćaju vjeru u život – bilo kroz ljubav, podršku okoline ili financijsko poboljšanje. Intuicija im pomaže da prepoznaju pravu priliku, a ovaj put neće je pustiti da prođe.

