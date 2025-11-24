Financijski horoskop 24.11. – 30.11.: Ovna čekaju troškovi, Ribe raščišćavaju dugove

Rakovi u ovom razdoblju trebaju izbjegavati radikalne poteze. Financijsko polje je izrazito osjetljivo i nestabilno. Povoljnije je nastaviti raditi ono što već rade i ne isprobavati potpuno nove smjerove. Lavovi će i dalje osjećati povećanu napetost u poslu. Pogreške zbog manjka fokusa mogu biti učestalije, a Mars i Merkur povećavaju mogućnost sukoba i nesporazuma. Iako je ovo zahtjevan tjedan, mnoge Lavove očekuje prilika da pokažu profesionalnost upravo kada drugi posustaju.

U razdoblju pred nama naglasak je na novcu, poslu i praktičnom pristupu svakodnevnim obavezama. Ovo je tjedan u kojem se treba više oslanjati na razboritost nego na brzinu, a osobito na jasno planiranje. Planetarni raspored pokazuje snažnu napetost — financijski rizici se povećavaju, a stabilnost može lako biti narušena ako se olako donose odluke.

Merkur i Mars zadržavaju vrlo aktivnu, nemirnu poziciju, što može izazvati pad koncentracije, impulzivnost i financijske greške. Uz to, krajem tjedna Venera ulazi u nepovoljniji aspekt i donosi dodatne pritiske u području troškova, zarade, odnosa i vrijednosti.

Astrolozi smatraju da će ovih dana najbolje proći oni koji usmjere energiju na pregled postojećih obaveza, racionalizaciju troškova i odgovorniji pristup poslu. Ovo je razdoblje u kojem je planiranje važnije od ambicije, a realizam važniji od hrabrosti.

OVAN

Ovnovi dobivaju priliku sagledati financijske slabosti i pronaći konkretne uzroke problema s novcem. Energija ovog razdoblja nije jednostavna, no Ovan će imati snage održati stabilnost i izbjegavati ozbiljnije gubitke.

Može se pojaviti iznenadan trošak, ali panika neće pomoći. Puno je mudrije unaprijed provjeriti sve uvjete, dobro proučiti ponudu i informirati se iz iskustava drugih.

Savjetuje se i detaljnija usporedba cijena, jer se tako može izbjeći pogrešna kupnja.

BIK

Pred Bikovima je vrijeme pojačane napetosti u pitanju karijere i financija. Potrebna je dodatna briga o vlastitoj energiji, živcima i budžetu. Ovo nije trenutak za širenje poslovanja ili pokretanje novih projekata, nego za učenje i pripremu.

Ako ulože trud, rezultati neće izostati, iako neće biti brzi.

Oni koji mnogo voze trebali bi biti strpljiviji u prometu i izbjegavati žurbu, jer su potencijalni problemi mogući upravo kroz žurbu i distrakciju.

BLIZANCI

Blizance očekuje sporiji ritam i usporen financijski napredak. Umjesto očekivanja velikih promjena, važno je završiti ono što stoji nedovršeno. Sve što je zanemarivano sada će se morati riješiti.

Veliki financijski rezultati nisu izgledni ovoga tjedna, no stabilnost se može održati ako se izbjegne nepotrebni rizik.

Kladionice, igre na sreću i slični načini brze zarade donijet će više štete nego koristi.

RAK

Rakovi u ovom razdoblju trebaju izbjegavati radikalne poteze. Financijsko polje je izrazito osjetljivo i nestabilno. Povoljnije je nastaviti raditi ono što već rade i ne isprobavati potpuno nove smjerove.

Preporučuje se polagan ritam, bez brzopletosti, uz moguću primjenu tradicionalnih rituala blagostanja, onih koje osobno smatraju pouzdanima.

Najvažnije je usredotočiti se na temeljne obveze i stručni razvoj.

LAV

Lavovi će i dalje osjećati povećanu napetost u poslu. Pogreške zbog manjka fokusa mogu biti učestalije, a Mars i Merkur povećavaju mogućnost sukoba i nesporazuma.

Iako je ovo zahtjevan tjedan, mnoge Lavove očekuje prilika da pokažu profesionalnost upravo kada drugi posustaju.

Mogu profitirati iz situacija u kojima se drugi teško snalaze.

DJEVICA

Kod Djevica će se početkom tjedna javljati osjećaj da im je pažnja rastrgana na više strana. Financijsko pitanje može se pojaviti neočekivano, i zahtijevati dulje rješavanje.

Kako bi izbjegle iscrpljivanje, Djevice trebaju stvoriti ravnotežu između privatnih obaveza i poslovnih zadataka.

Ako promijene pristup ili način rada, mogu dobiti bolji rezultat i osjećaj stabilnosti.

VAGA

Vage bi trebale preciznije kontrolirati svoje troškove. Stroža organizacija budžeta i pametnije raspoređivanje sredstava pomoći će privremenoj stabilizaciji.

Emocionalna nestabilnost može otežati rad pa se preporučuje dovoljan odmor, vrijeme za opuštanje i druženje s osobama koje djeluju smirujuće.

Negativne misli i zabrinutost mogu utjecati na donošenje odluka.

ŠKORPION

Škorpioni će se teško fokusirati na posao zbog osobnih briga. Korisno je razgovarati s ljudima od povjerenja.

Pomoć iskrenih osoba može donijeti razjašnjenje i olakšanje.

Na području troškova najbolje je ulagati u ono što donosi zadovoljstvo i mentalno rasterećenje — putovanja, aktivnosti, nova mjesta.

STRIJELAC

Strijelcima se savjetuje sporiji tempo i vrlo pažljivo planiranje. Greške zbog žurbe mogle bi ih skupo koštati.

Početak tjedna jest povoljniji, ali već oko utorka može doći do promjene atmosfere na gore. Dodatno je preporučljivo posvetiti se redu u domu: čisto okruženje potiče financijski tok.

Krajem tjedna važan je veći oprez kod potrošnje.

JARAC

Za Jarce je ovo vrijeme otežane profesionalne komunikacije. Važni razgovori, intervjui i ugovori sada se ne preporučuju.

Može postojati mogućnost napredovanja, ali ne zbog novih inicijativa, nego kao priznanje dosadašnjeg rada.

Važno je zadržati stabilan pristup poslu i izbjegavati eksperimentiranje.

VODENJAK

Vodenjacima je cilj vratiti fokus i strukturu. Ako uspiju usmjeriti pažnju na ciljeve koje su već postavili, financijski rezultati bit će bolji.

Nagla i impulzivna rješenja nisu dobra ideja — više će stvoriti gubitaka nego koristi.

Kupnje za dom pokazat će se najisplativijima.

RIBE

Ribe trebaju najprije raščistiti sve što smeta mentalno ili praktično. Riješiti se brige, sumnje, nereda, nagomilanih podataka — to je prvi korak prema poboljšanju.

Početak novih projekata može otvoriti dodatne probleme, stoga je bolje završiti sve što stoji nezavršeno. Uspješno dovršeni zadaci donose i financijsku i reputacijsku korist.

Ovaj tjedan zahtijeva samokontrolu, razmišljanje unaprijed i umjerenost. Tko se bude vodio razumom, može izbjeći gubitke i sačuvati stabilnost.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

