Veliki horoskop za VLADAVINU STRIJELCA (do 20.12.) – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Razdoblje Strijelca, koje traje od 22.11. do 20.12., u 2025. godini donosi naglašen fokus na učenje, širenje svijesti i pretvaranje unutarnjih spoznaja u konkretne korake. Nakon intenzivne energije Škorpiona, u kojoj se mnogo toga osvještavalo i emocionalno pročišćavalo, sezona Strijelca nudi potrebu da sve te uvide postavite u jasniji, praktičan kontekst. Tijekom cijelog ovog razdoblja snažno se osjeća upliv Saturna – planeta koji uvodi strukturu, odgovornost i dugoročno promišljanje. Zbog toga 2025. sezona Strijelca djeluje zrelije i usmjerenije nego inače.

Strijelac je znak koji potiče optimizam, otvorenost i težnju prema višem smislu. No ove godine naglasak nije samo na inspiraciji, nego na pitanju: što ćete konkretno učiniti sa svim tim idejama? Kozmička dinamika jasno ukazuje da vizija funkcionira tek kad joj dajete formu. Upravo zato su 27.11., 8.12. i 19.12. dani u kojima se Saturnov utjecaj posebno osjeti — kao unutarnji poziv da prestanete odgađati korake koje već znate da trebate poduzeti.

Između 22. i 30.11. Merkur i Saturn, oboje direktni, pomažu u kristaliziranju onoga što zaista želite ponijeti u novu godinu. U ovom razdoblju dolaze na površinu želje i projekti koji su važni, ali i spoznaja što više ne funkcionira. Kako se približava 2026. godina, potreba za selekcijom sve je jača: ostaje samo ono što je istinski vaše i što vas dugoročno osnažuje.

Vrlo snažan trenutak sezone nastupa 5.12.2025., kada se odvija pun Mjesec u Blizancima. Ovaj pun Mjesec aktivira os Mjesečevih čvorova, što ga čini posebno važnim. Donosi preusmjeravanja, zaključivanja i uvide koji djeluju kao nastavak lekcija iz sezona pomrčina u ožujku/martu i rujnu/septembru. Situacije koje se sada događaju nose naglašenu karmičku energiju i djeluju kao povratak na put koji je u skladu s vašim razvojem. Ovo je vrijeme u kojem puštate pretjeranu kontrolu i otvarate se prirodnom tijeku.

Drugi dio sezone postaje intenzivniji jer se Sunce i Mars između 1. i 20.12. nalaze u aspektima sa Saturnom. Sve što se otvorilo od 9.11., kada je započeo retrogradni Merkur, sada traži konkretan korak naprijed. Ovo je razdoblje u kojem se misli pretvaraju u odluke, a odluke u plan.

Vrhunac praktičnog djelovanja stiže 20.12.2025., kada se događa mladi Mjesec u Strijelcu. On označava početak dugoročnih projekata, ciljeva i namjera koje zahtijevaju strpljenje i jasnu strukturu. Saturnov ton ovog lunarnog događaja naglašava potrebu da budete fokusirani i dosljedni, čak i ako se javi strah od nepoznatog. Ovaj mladi Mjesec idealan je za postavljanje temelja za 2026. godinu.

U nastavku slijedi horoskop za sezonu Strijelca 2025.

OVAN

Za Ovnove ovo razdoblje otvara jedno od ključnih poglavlja posljednjih nekoliko godina. Sve što ste prolazili od 2023. do danas sada se slaže u koherentnu cjelinu, a jasnije razumijete zašto su vas pojedine situacije usmjeravale u određene smjerove. Kada Merkur 29.11. prijeđe u direktno kretanje, postaje lakše formulirati nove zaključke o vlastitim uvjerenjima i pristupu životu.

Uz to, datumi 27.11., 8.12. i 19.12. nose naglašen potencijal da konačno otpustite strahove i mentalne obrasce zbog kojih ste ponekad sumnjali u sebe. Oko punog Mjeseca u Blizancima 5.12., mnogi pripadnici vašeg znaka imat će jasnu potrebu prekinuti s unutarnjim dijalozima koji im više ne služe.

Drugi dio sezone potiče vas da nova razmišljanja pretočite u djela. Vaš vladar Mars ulazi u Jarca 15.12. i donosi stabilniju i konkretniju energiju. Motivacija raste, a fokus se vraća na ciljeve koje ste ranije možda odgađali.

Do sredine siječnja/januara možete ući u razdoblje iznimno visokog učinka, ali pod uvjetom da jasno zacrtate što želite postići. Mladi Mjesec 20.12. traži od vas da se obvežete na dugoročne planove – one koji zahtijevaju red, ozbiljnost i dosljednost. Ako se tome posvetite, 2026. vas može dočekati u potpuno novoj perspektivi.

BIK

Za Bikove je sezona Strijelca usmjerena na to kako se pozicionirate unutar odnosa i okruženja u kojem svakodnevno djelujete. Merkur 29.11. izlazi iz retrogradnog hoda i otvara prostor za iskrenije razgovore, razjašnjavanje dogovora i postavljanje pravilnijih granica unutar bliskih veza.

Saturn, koji tijekom cijelog prosinca/decembra jača teme zajedništva i grupne dinamike, potiče vas da ozbiljnije razmislite o tome komu pripadate i što želite stvarati s drugima. Ako radite kreativno, slobodno ili vodite vlastite projekte, sada se kristalizira vaš smjer, stil i način predstavljanja.

Pun Mjesec 5.12. u Blizancima naglašava područje karijere i reputacije. Možete dobiti jasne signale o tome koje suradnje imaju potencijala, a koje vas zapravo sputavaju. Mnogi Bikovi primijetit će da se u prosincu/decembru dovršava važna etapa koja traje posljednje dvije i pol godine – razdoblje kada je Saturn putovao vašom jedanaestom kućom i tražio od vas da redefinirate odnose s grupama i zajednicama.

Oko mladog Mjeseca 20.12. otvara se mogućnost za formiranje ili potvrđivanje partnerstva, ugovora ili dogovora koji će imati dugoročni utjecaj.

BLIZANCI

Pred Blizancima je razdoblje pojačane aktivnosti i brojnih interakcija. Kako Strijelac upravlja vašim poljem partnerstava, naglasak se prebacuje na odnose, dogovore i suradnje. Kada Merkur – vaš vladar – 29.11. krene direktno, postaje jasnije što želite u jednoj vezi, poslovnom dogovoru ili bliskoj dinamici.

Tijekom sljedećih tjedana očekujte povećan broj razgovora, pregovora i usklađivanja, osobito oko punog Mjeseca 5.12., koji se događa upravo u vašem znaku. Retrogradni Merkur je otvorio mnoge teme, a sada ih počinjete privoditi konkretnijem obliku.

Saturn 27.11. izlazi iz retrogradnosti u vašem polju karijere, što donosi stabilnije uvjete i jasnije konture profesionalnih planova. Između 8. i 19.12. moguće je naići na odgode ili izazove u pokušaju da završite određene projekte.

Ne radi se o pogrešci, nego o testu izdržljivosti i prilagodljivosti. Sve što sada uspijete dovršiti ili učvrstiti imat će dugoročno značenje i služit će kao temelj budućih uspjeha.

Rak

Za Rakove, ulazak u sezonu Strijelca donosi osjećaj da se nešto ponovno pokreće u vašu korist. Razdoblje do 26.11.ističe se naglašenim kontaktima retrogradnog Merkura i Venere s Jupiterom u vašem znaku. Ti aspekti mogu vratiti u fokus situaciju ili odnos koji je djelovao izgubljeno ili nedostupan. Neočekivano, nešto što ste ranije prekrižili može vam se ponovno otvoriti.

Od 29.11. do 10.12., dok se Merkur kreće direktno kroz vašu petu kuću ljubavi, kreativnog izražavanja i osobnog zadovoljstva, lakše pronalazite načine za približavanje drugim ljudima i za uživanje u stvarima koje vas stvarno vesele. Ovo su dani u kojima vam intuicija jasno pokazuje što vam treba, a što je samo višak.

Ako ste u emotivnom odnosu koji već neko vrijeme zahtijeva dogovor ili u poslovnoj suradnji koja traži jasnije granice, drugi dio sezone donosi potrebu za razrješenjem. Između 2. i 20.12., zbog napetih kontakata Sunca i Marsa s Saturnom i Neptunom u Ribama, dolazi do trenutka kada više ne možete ignorirati ono što vas opterećuje.

To može biti zahtjevan proces, ali se uklapa u završnu fazu jedne duže priče. Imajte na umu da Saturn traži vrijeme i strpljenje, a oko mladog Mjeseca 19.12. postavlja se temelj za nešto stabilnije.

Lav

Lavovima sezona Strijelca donosi živost i toplinu jer se aktivira područje koje upravlja ljubavlju, kreativnošću i užicima. Sunce, Merkur i Venera nalaze se u vašoj petoj kući, što znači da vam se otvaraju brojni trenuci za spontana druženja, stvaranje i opuštanje.

29. i 30.11. posebno su pogodni dani za ponovno povezivanje s ljudima koje niste dugo vidjeli ili za ispitivanje novih prilika u ljubavnom životu.

Ubrzo nakon toga, pun Mjesec u Blizancima 5.12. stavlja naglasak na vaše društveno okruženje. Karmička priroda ovog lunarnog događaja može vas dovesti u kontakt s osobama koje nose važnu poruku ili poticaj.

Drugi dio sezone donosi ozbiljniji ton. Početkom prosinca/decembra, a osobito između 12. i 20.12., važan odnos – emotivan ili poslovan – može ući u fazu razgovora i pregovora. Ono što se sada postavlja nije nužno radikalna promjena, nego potreba da se razjasni smjer i preuzme odgovornost. Energija je promjenjiva pa je važno zadržati fokus i ne dopustiti da vas omete previše opcija koje se istovremeno otvaraju.

Djevica

Za Djevice, sezona Strijelca nastavlja niz iskustava koja su obilježila ovu godinu, a povezana su s dubinskim promjenama u vašim temeljima. Merkur započinje retrogradno kretanje 29.11., a 11.12. prelazi u vašu četvrtu kuću. Upravo ovo područje – dom, obitelj, emocionalna sigurnost – postaje središte važnih uvida.

Možete imati dojam da se vraćate na neke teme koje su se pojavile još u rujnu/septembru, sada s jasnijim razumijevanjem onoga što treba prilagoditi.

Super Mjesec u Blizancima 5.12. naglašava potrebu da prepoznate gdje vas život poziva na promjenu temeljnih obrazaca. Ove spoznaje mogu biti intenzivne, ali su usmjerene na dugoročno oslobađanje.

Između 2. i 20.12. naglašeni su razgovori i dogovori u okviru važne veze ili partnerstva. Moguće je da se oblikuje novi način suradnje ili novi stil komunikacije, ali traži se strpljenje jer se neki dijelovi odnosa možda čine neusklađenima. Ove se teme protežu i na početak sezone Jarca, no kada sve sjedne na svoje mjesto, ostaje stabilniji okvir na koji se možete osloniti.

Vaga

Za Vage, kraj retrogradnog Merkura mogao bi se pokazati iznenađujuće povoljnim. 23. i 26.11., Merkur i Venera ulaze u skladne odnose s Jupiterom u vašoj desetoj kući karijere i javnog položaja, što otvara prostor za priliku za koju ste vjerovali da je već izgubljena. Može se pojaviti posao, ponuda ili uloga koju ste ranije smatrali nedostižnom pa budite spremni reagirati.

Kako se približava 11.12., Merkur prolazi u vašu treću kuću i ponovno potiče komunikacijski protok koji je bio usporen tijekom njegova retrogradnog gibanja od 9. do 29.11.. U ovom razdoblju primijetit ćete ubrzanje u svakodnevnoj komunikaciji – poruke, e-mailovi i dogovori počinju se slagati bez kašnjenja, a ono što je ranije bilo zablokirano sada se vraća u normalan ritam.

Ipak, između 2. i 20.12. slijedi niz razgovora vezanih uz karijeru ili važne projekte. Poslovi koji su stajali sa strane mogu ponovno postati aktualni, ali s većim zahtjevima.

Tražit će se dosljednost, preciznost i spremnost da uložite dodatni trud. Ovi dani nisu nužno lagani, ali predstavljaju priliku da pokažete koliko ste ustrajni. Oko mladog Mjeseca 20.12., moguće je da se uvode novi procesi ili pravila pa budite spremni na prilagodbu.

Škorpion

Za Škorpione, vraćanje Merkura u direktno kretanje 29.11. donosi val uvida o vlastitim prioritetima, ali i o ljudima i situacijama koje vas okružuju. Već od 22.11., kada Merkur ostvaruje pozitivan kontakt s Jupiterom, jača osjećaj unutarnje motivacije i kreativnog zamaha. Mogli biste osjetiti da se lakše izražavate i da ste spremniji uložiti energiju u projekte koji vas inspiriraju.

Ulaskom Venere u vašu drugu kuću financija 30.11., a potom i Merkura 11.12., raste želja za boljom organizacijom osobnih resursa. Ovo je razdoblje u kojem ćete možda postaviti nove financijske ciljeve ili razmišljati o investiranju u svoje vještine. Pun Mjesec 5.12. naglašava potrebu da razmislite o tome gdje trebate dodatno znanje ili praksu kako biste ostvarili dugoročne planove.

Posebnu pažnju zaslužuje 15.12., kada Mars — vaš vladar — ulazi u Jarca. Ovo je jedan od najjačih položaja Marsa, a vama donosi fokus, odlučnost i izdržljivost.

Od sada pa sve do sredine siječnja otvara se razdoblje povećane produktivnosti. Možete postići mnogo više nego inače jer vam koncentracija ostaje stabilna, a ambicija raste kako se godina približava kraju.

Strijelac

Dragi Strijelci, Vama započinje novi osobni ciklus. Ova sezona je posebno važna jer učvršćuje promjene koje su se postupno razvijale tijekom godine. Neki od vas približavaju se ostvarenju dugogodišnjeg cilja, dok se drugi oslobađaju životnih priča koje su se polako gasile. U oba slučaja, pripremate teren za jedan veći završetak koji stiže početkom 2026. godine.

Super Mjesec 5.12. u Blizancima otkriva jesu li koraci koje poduzimate usklađeni s onim što vam život pokušava pokazati. Ako ste na dobrom putu, ovaj lunarni događaj može vas snažno pogurati naprijed.

Ako ste uporno išli u smjeru koji vam ne koristi, ovaj pun Mjesec bi mogao jasno pokazati gdje je potrebno skrenuti.

Razdoblje od 2. do kraja prosinca/decembra traži potpuno posvećivanje zadacima i ciljevima koji su trenutno u fokusu. Očekuje se da preispitate ono što ne funkcionira te da izgradite sustav koji vas može podržati dugoročno. Nije vrijeme za površna rješenja – traži se stabilnost, analiza i hrabrost da uklonite sve što ometa napredak.

Jarac

Za Jarce, sezona Strijelca otvara se pomalo neuobičajenom kombinacijom emocija i događaja. Iako ste navikli na stabilnost, početak razdoblja donosi dinamiku koja vas može iznenaditi – ali na način koji vam ide u korist. U trenucima kada se retrogradni Merkur i Venera povezuju s Jupiterom u vašem području partnerstava, aktiviraju se priče koje niste očekivali ponovno čuti.

To je vrijeme kada se može pojaviti osoba ili suradnja za koju ste smatrali da je ostala u prošlosti. Ovakav povratni udar, iako iznenadan, često donosi nove uvide, drugačiju perspektivu i priliku da napokon završite ono što je ostalo nedorečeno.

U osobnom životu, posebno na području romantike, otvara se prostor koji ne biste trebali zanemariti. Venera 30.11. prelazi u vašu dvanaestu kuću, što obično označava povlačenje od svijeta, vrijeme intimnih trenutaka i potrebu za privatnošću. Ako započinjete novu vezu, mogli biste poželjeti zadržati stvari za sebe, barem dok ne osjetite da ste emocionalno sigurni. Vaši odnosi, formalni ili neformalni, zahtijevaju više vremena nasamo, daleko od očiju drugih ljudi i vanjskih utjecaja.

Kada stigne prosinac/decembar, važno je da shvatite što vašem tijelu i umu treba. Ulazite u razdoblje u kojem Mars i Sunce intenzivno pritišću Saturn, vašeg vladara. Ti se sudari odvijaju u sektoru komunikacije, što znači da će poruke, obaveze, upiti i zahtjevi biti višestruko pojačani. Mogli biste se osjećati kao da vas stalno netko treba – posao, obitelj, prijatelji. Iako neke obaveze ne možete izbjeći, ključno je da si dopustite pauzu. Kada god možete, isključite mobitel, smanjite vrijeme na društvenim mrežama i dajte si prostor za oporavak.

Nakon razdoblja iscrpljenosti stiže značajan preokret. Mars ulazi u Jarca 15.12., prvi put nakon dvije godine, donoseći vam snažan val energije. Ovaj tranzit je jedan od najproduktivnijih za vas – kao da se baterije iznenada pune do maksimuma. Dobivate snagu, mentalnu jasnoću i fokus potrebni da završite projekte koje ste razvlačili, ali i da pokrenete one o kojima dugo razmišljate. Ovo razdoblje traje sve do sredine siječnja/januara pa ga iskoristite za sve što zahtijeva hrabrost, upornost i jasnu viziju.

Vodenjak

Dragi Vodenjaci, sezona Strijelca donosi vam olakšanje. Merkur kreće direktno 29.11., a upravo taj trenutak vraća stabilnost u područje života koje je u prethodna tri tjedna bilo najviše pogođeno. Ovo je vrijeme kada biste trebali zastati i proći kroz sve što se odvijalo tijekom retrogradnog razdoblja. Ono što ste otkrili, naučili ili uočili sada se treba integrirati. Važno je promisliti koje su se lekcije pojavile i kako ih možete primijeniti praktično.

Između završetka retrogradnog hoda i 2.12., u vaš život može stići dobra vijest, potvrda ili situacija koja vam vraća osjećaj osobne snage. Možda se radi o riječi podrške, otvaranju nove mogućnosti ili jednostavnom trenutku u kojem shvatite da ste nešto uspješno savladali. Važno je da te dane ne propustite jer nose svojevrsni energetski reset.

Nedugo zatim, 5.12. Super Mjesec u Blizancima donosi još snažnije naglašene trenutke radosti. Ovo je lunacija koja vam želi pokazati koliko je važno da se povremeno odmaknete od briga i posvetite ljudima i stvarima koje vas opuštaju. Idealno je vrijeme za kreativnost, hobije, druženja ili aktivnosti koje vas podsjećaju da život ne mora uvijek biti toliko ozbiljan.

Ipak, sezona Strijelca dolazi s naglaskom na kontraste. Mars i Sunce od 2. do 20.12. stvaraju napetosti sa Saturnom, a te se tenzije kod vas mogu odraziti u dva područja: društvenom životu ili financijama. Moguće je da ćete morati balansirati između želje za druženjem i razumne kontrole potrošnje. U nekim situacijama, društveni događaji ili grupne aktivnosti mogli bi izazvati veće troškove pa budite selektivni i pažljivo birajte gdje ulažete novac i energiju. Ključna poruka ovog razdoblja je jednostavna: uživanje ne mora biti financijski zahtjevno.

Ribe

Za Ribe, ova sezona predstavlja početak jedne od najvažnijih faza posljednjih godina. Saturn se već dulje vrijeme nalazi u vašem znaku i usmjerava vas prema zrelijim, fokusiranijim i dugoročnijim ciljevima. Sada, kako se stvari počinju slagati, osjećate da se približavate kraju važnog ciklusa koji traje gotovo dvije godine.

Merkurov povratak u direktno kretanje 29.11. donosi jasnoću upravo u pravom trenutku – samo nekoliko dana prije Super Mjeseca 5.12. u Blizancima. Ovaj snažan lunarni događaj otkriva sve ono što više ne funkcionira, a istovremeno naglašava ono na što biste trebali usmjeriti svoje vrijeme, pažnju i emocionalni kapacitet.

Ovaj pun Mjesec nosi energiju posljednje dvije sezone pomrčina i sada povezuje te teme u jednu cjelinu. Sve što vas opterećuje ili vam krade energiju postaje očito. Umjesto borbe s onim što se raspada, bitno je dopustiti da se određene faze prirodno zatvore. Povjerenje u proces i sposobnost prioritiziranja sada su ključni za vaš napredak.

Kako se sezona približava kraju, dolazi još jedan važan trenutak – mladi Mjesec 20.12.. Ovo je lunacija koja vas poziva da definirate svoje ambicije potpuno jasno. Potrebna vam je vizija koja nije maglovita ili emocionalno vođena, već precizna, konkretna i ostvariva. Ako tijekom ovog razdoblja postavite jasne ciljeve, sljedećih nekoliko mjeseci mogli bi vam donijeti izniman napredak.

Vaše manifestacije sada zahtijevaju energiju, predanost i disciplinu – ali rezultat može biti dugotrajan i stabilan. Ovaj ciklus, koji završava početkom 2026., donosi završne poravnanja, a vi izlazite iz njega snažniji i svjesniji svojih prioriteta nego ikada prije.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

