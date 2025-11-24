Evo koje stvari nikada ne biste trebali čistiti sodom bikarbonom

Prije nego što se odlučite na čišćenje cijele površine, preporučuje se testiranje na manjem, neupadljivom dijelu kako biste izbjegli neželjene posljedice.

Površine koje ne smijete čistiti sodom bikarbonom:

Aluminijum

Soda bikarbona može reagovati sa aluminijumom i uzrokovati promjenu boje, jer je aluminijum mekan metal. Za čišćenje mrlja s aluminijumskih površina bolje je koristiti neko drugo sredstvo.

Bakreno posuđe

Bakreni lonci i tave mogu reagovati sa sodom bikarbonom, što dovodi do diskoloracije i gubitka originalnog sjaja.

Staklo

Soda bikarbona može oštetiti staklene površine, uključujući prozore i posuđe. Za staklo je bolje koristiti sredstva koja su posebno namijenjena toj vrsti površina.

Srebro

Staro srebro ili srebrni nakit ne bi smjeli čistiti sodom bikarbonom. Delikatne površine mogu se oštetiti, što može trajno uništiti njihov sjaj.

Mermer

Na mermernim površinama soda bikarbona može uzrokovati ogrebotine i smanjenje sjaja kamena, pa se preporučuje izbjegavanje njenog korištenja.

Koža

Kožni namještaj i odjevni predmeti poput jakni, kaiševa ili obuće nisu pogodni za čišćenje sodom bikarbonom. Koža može popucati, izgubiti elastičnost, a obuća se može naborati i oštetiti, prenosi Klix.

