Ovi znakovi privlače partnere koje treba spašavati

Neki znakovi kao da magnetski privlače partnere koji su emocionalno nestabilni, slomljeni ili izgubljeni. Umjesto ravnoteže, biraju odnose u kojima se troše pokušavajući nekoga “popraviti” ili spasiti.

Ribe

Ribe su rođene spasiteljice. Njihovo srce ne poznaje granice, a u tuđim ranama često vide razlog za ljubav. Umjesto da traže ravnopravnog partnera, često se zaljube u osobu kojoj mogu biti oslonac, terapeut i spasitelj.

Rak

Rakovi duboko suosjećaju s tuđom boli. Kad vide ranjenu osobu, u njima se budi potreba za njegom. Umjesto zdrave veze, nerijetko uđu u odnose gdje preuzimaju emocionalnu odgovornost za partnera.

Vaga

Vage mrze disharmoniju, pa često ostaju s partnerima koji nisu emocionalno stabilni, vjerujući da će s vremenom izgraditi ravnotežu. U tom procesu zaboravljaju svoje potrebe, piše index.

