Svaštara

Znakovi koji se zaljubljuju u ono što drugi skrivaju

5.3K  
Objavljeno prije 54 minute

Oni se ne zaljubljuju u fasadu, već u dušu.

 unsplash.com/agnaes

Nekim znakovima privlačnost nije ono što se vidi na prvu. Njih ne zanima površna slika, već ono što se skriva ispod – strahovi, traume, nesigurnosti i ranjivost. Oni se ne zaljubljuju u fasadu, već u dušu.

Škorpion

Škorpioni osjećaju magnetičnu privlačnost prema onima koji nose tajne. Njih ne zanimaju idealni ljudi, već oni koji su prošli kroz tamu. Zaljubljuju se u neizrečeno, u borbe koje netko skriva pogledom, u složenost.

Ribe

Ribe vjeruju u iscjeljujuću moć ljubavi. Kad u nekome prepoznaju bol ili nesigurnost, osjećaju poriv da zavole upravo taj skriveni dio. Njihova ljubav nije površna, ona je duboka i često terapeutska.

Jarac

Jarčevi ne djeluju romantično, ali ih privlače ljudi koji skrivaju svoje pravo lice. Oni znaju da su prave vrijednosti često zakopane ispod obrambenih mehanizama. U stabilnosti drugih često otkrivaju skrivenu ranjivost koja ih fascinira, piše index.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh