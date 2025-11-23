Znakovi koji se zaljubljuju u ono što drugi skrivaju

Nekim znakovima privlačnost nije ono što se vidi na prvu. Njih ne zanima površna slika, već ono što se skriva ispod – strahovi, traume, nesigurnosti i ranjivost. Oni se ne zaljubljuju u fasadu, već u dušu.

Škorpion

Škorpioni osjećaju magnetičnu privlačnost prema onima koji nose tajne. Njih ne zanimaju idealni ljudi, već oni koji su prošli kroz tamu. Zaljubljuju se u neizrečeno, u borbe koje netko skriva pogledom, u složenost.

Ribe

Ribe vjeruju u iscjeljujuću moć ljubavi. Kad u nekome prepoznaju bol ili nesigurnost, osjećaju poriv da zavole upravo taj skriveni dio. Njihova ljubav nije površna, ona je duboka i često terapeutska.

Jarac

Jarčevi ne djeluju romantično, ali ih privlače ljudi koji skrivaju svoje pravo lice. Oni znaju da su prave vrijednosti često zakopane ispod obrambenih mehanizama. U stabilnosti drugih često otkrivaju skrivenu ranjivost koja ih fascinira, piše index.

