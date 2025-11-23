Dnevni horoskop za ponedjeljak 24. novembar: Rak saznaje istinu, Ovan donosi odluku, Ribe uživaju u ljubavi

Ovan

Ponedjeljak počinje dinamično i donosi jasnu odluku koju odlažete duže vrijeme. Poslovno ste brzi, efikasni i direktni. U odnosima je potrebna iskrenost. Veče donosi opuštanje.

Bik

Očekujte stabilan početak nedelje. Moguće je rešenje finansijske teme. U ljubavi osjećate toplinu. Dan donosi sigurnost i mir, zato što vam je to trenutno najvažnije.

Blizanci

Ponedeljak donosi mnogo razgovora, poruka i dogovora. Moguće je da će vas neko iznenaditi zanimljivom ponudom. U odnosima ste otvoreni i radoznali. Veče donosi vedrinu.

Rak

Danas je naglasak na porodici, domu i emocijama. Nešto staro se konačno završava. U poslu ste intuitivni. Veče donosi smirenje jer ste trenutno veoma uznemireni i to zbog drugih.

Lav

Ponedjeljak donosi snažnu energiju i potrebu za dokazivanjem. Možete dobiti priliku da pokažete svoje kvalitete. U ljubavi — iskren razgovor. Dan završava snažno.

Djevica

Početak nedjelje donosi analizu i planiranje. Poslovno ste fokusirani i precizni. U odnosima želite više jasnoće posebno kada je riječ o poslovnim aspektima. Veče donosi mir.

Vaga

Ovaj dan donosi harmoniju i povoljne društvene kontakte. Moguć je lijep susret. U ljubavi ste otvoreni za promjene. Dan protiče skladno jer je važno da budete usklađeni sa sobom.

Škorpija

Danas ulazite u dublje analize i rešavanje nečega što vas muči. U poslu ste vrlo moćni i strateški. Emotivno — intenzivno. Dan donosi jasniju sliku.

Strijelac

Ponedjeljak donosi optimizam i brze odluke. Moguće je da planirate put ili nove projekte. U ljubavi ste direktni i otvoreni. Veče donosi inspiraciju.

Jarac

Danas ste u ozbiljnom i fokusiranom ritmu. Rješavate važne obaveze. U odnosima — stabilnost i odgovornost. Kraj dana donosi osjećaj postignuća.

Vodolija

Ponedeljak donosi novu ideju ili promjenu koju ste čekali. U ljubavi ste spontani. Mogući su neočekivani razgovori. Dan donosi kreativnost.

Ribe

Danas osjećate intuiciju snažnije nego inače. Mogući su simbolični snovi ili poruke kroz znakove. U odnosima — nežnost i povezivanje. Dan završava tiho i duboko, piše naj žena.

