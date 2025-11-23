Ne morate da čekate 1. januar: Život se menja na kraju 2025. godine, ova 2 znaka su pravi sretnici

Ako ovih dana imate osjećaj da vas univerzum nežno usmjerava prema važnoj odluci, velika je vjerovatnoća da ste Bik ili Rak.

Upravo se ova dva znaka nalaze pred ključnim pitanjem: koju verziju svog života želim da izgradim dalje?

Oba ova znaka, zbog kretanja planeta, ulaze u fazu ubrzane evolucije koja ih čeka prije Nove godine.

Bik

Kako se Uran približava završnici svog sedmogodišnjeg ciklusa u ovom znaku, Bikovi mogu očekivati niz iznenadnih uvida o tome šta je prevaziđeno i šta je spremno da se otpusti. Energija koja se aktivirala tokom jeseni donijela je duhovne i emocionalne proboje pred važnu životnu etapu. Početkom 2026. godine, kada Uran posljednji put krene direktno kroz Bika, proces lične transformacije postaje potpuno vidljiv i nezaustavljiv.

Ove promjene najpre će se odraziti na karijeru, kroz hrabru odluku da se okrenete poslu koji istinski odražava vaše vrednosti. U ljubavi, Bik će biti vođen da napusti odnose zasnovane na navici i komforu, otvarajući prostor za veze koje su autentične, žive i uzbudljive. Na ličnom planu, ovo je vrijeme oslobađanja od starih uvjerenja o novcu, sigurnosti i ličnim vrijednostima.

Od 2018. godine Uran preoblikuje sve temelje vašeg života, a sada stiže poslednja kosmička provjera pre nego što zakoračite u sasvim novi prostor slobode. Svaka odluka koju donosite treba da prođe test: da li vam pruža zadovoljstvo ili vas ograničava? Ovo je trenutak da naučite da verujete sopstvenim instinktima, čak i kada nisu u skladu sa tradicijom.

Rak

Jupiterov retrogradni hod u Raku donosi period analitičkog preispitivanja: u kojim oblastima ste se previše dali, šta vam je najviše crpilo energiju i kad ste zapostavili brigu o sebi? Kraj godine donosi svojevrsni emotivni reset i osnaživanje vaših unutrašnjih uvjerenja, dok početak 2026. otvara nova vrata za uzbudljive prilike.

Na profesionalnom planu, ovo je period kada ćete se okrenuti ka nečemu što je više u skladu s vašim pozivom. U partnerskim odnosima, Rakovi će osjetiti potrebu da se potpuno posvete ili da, s puno ljubavi i zahvalnosti, puste ono što im više ne pruža osjećaj sigurnosti i topline. Lični razvoj tokom ovog perioda ogleda se u učenju postavljanja zdravih granica i spoznaji da briga o sebi nije isto što i izolacija, već čin poštovanja prema sopstvenim emocijama.

Nakon godina unutrašnjeg rada i emotivnog ,,kopanja”, Jupiterov boravak u Raku (jun 2025 – jun 2026) otvara sasvim novo poglavlje rasta. Ali Jupiter ne donosi samo sreću, on zapravo ističe ono što već postoji. Zato ste pozvani da odlučite šta želite da njegujete, a šta je vreme da otpustite. Ovo nije poziv na hedonizam već na to da kažete “da” samo onome što vas istinski ispunjava, prenosi Elle.

