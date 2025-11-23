Naočale za noćnu vožnju: Mit ili pravi saveznik protiv blještanja svjetala?

U takvim uvjetima posežete za posebnim naočalama za noćnu vožnju, no pitajte se – jesu li stvarno učinkovite ili samo još jedan marketinški trik?

Što nude „specijalne“ naočale?

Zahvaljujući antirefleksnom sloju, moderne naočale za vozače smanjuju odsjaj i refleksije, čuvaju fokus na cesti i olakšavaju prilagodbu očiju u uvjetima slabe rasvjete.

Žute leće pojačavaju kontrast u magli i kiši, ali nisu čarobni štapić – ne štite od iznenadnih prepreka, niti povećavaju sposobnost noćnog vida. Struka zato predlaže da birate prozirne antirefleksne leće umjesto žutih filtera jer one propuštaju više svjetla i praktičnije su za noćne utrke s mrakom.​

Kome doista koriste posebne naočale za vožnju?

Ako ste među onima kojima blještanje, odsjaj ili „magleni efekt“ zadaju glavobolju, s ovakvim naočalama mogli biste voziti opuštenije. Najviše koristi imaju stariji vozači i oni osjetljivi na svjetlosne podražaje – njima svaki detalj više znači bolju sigurnost i manje napora za oči. No, nemojte zaboraviti: ni najskuplje naočale ne mogu kompenzirati prljavo vjetrobransko staklo, loša svjetla ili nepažnju za volanom.​

Kako si olakšati vožnje noću?

Naočale za noćnu vožnju mogu biti korisne za specifične probleme, ali nisu univerzalno rješenje. Vaš najbolji saveznik i dalje su čist automobil, pažljiv vid i malo zdravog razuma na cesti. Posebne leće birajte kad zaista osjetite razliku – sve ostalo je samo pametan trik svjetla.​

Prije svake noćne vožnje provjerite čistoću stakla, kvalitetu rasvjete i svježinu vida. Dobar oftalmološki pregled ponekad je važniji od bilo kakvih leća s dvostrukim filterom, pa ako osjetite zamućeni vid, ne čekajte – otiđite liječniku., prenosi dioptrija.hr.

