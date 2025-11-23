Naočale za noćnu vožnju: Mit ili pravi saveznik protiv blještanja svjetala?

U takvim uvjetima posežete za posebnim naočalama za noćnu vožnju, no pitajte se – jesu li stvarno učinkovite ili samo još jedan marketinški trik?
Što nude „specijalne“ naočale?
Zahvaljujući antirefleksnom sloju, moderne naočale za vozače smanjuju odsjaj i refleksije, čuvaju fokus na cesti i olakšavaju prilagodbu očiju u uvjetima slabe rasvjete.
Žute leće pojačavaju kontrast u magli i kiši, ali nisu čarobni štapić – ne štite od iznenadnih prepreka, niti povećavaju sposobnost noćnog vida. Struka zato predlaže da birate prozirne antirefleksne leće umjesto žutih filtera jer one propuštaju više svjetla i praktičnije su za noćne utrke s mrakom.
Kome doista koriste posebne naočale za vožnju?
Ako ste među onima kojima blještanje, odsjaj ili „magleni efekt“ zadaju glavobolju, s ovakvim naočalama mogli biste voziti opuštenije. Najviše koristi imaju stariji vozači i oni osjetljivi na svjetlosne podražaje – njima svaki detalj više znači bolju sigurnost i manje napora za oči. No, nemojte zaboraviti: ni najskuplje naočale ne mogu kompenzirati prljavo vjetrobransko staklo, loša svjetla ili nepažnju za volanom.
Kako si olakšati vožnje noću?
Naočale za noćnu vožnju mogu biti korisne za specifične probleme, ali nisu univerzalno rješenje. Vaš najbolji saveznik i dalje su čist automobil, pažljiv vid i malo zdravog razuma na cesti. Posebne leće birajte kad zaista osjetite razliku – sve ostalo je samo pametan trik svjetla.
Prije svake noćne vožnje provjerite čistoću stakla, kvalitetu rasvjete i svježinu vida. Dobar oftalmološki pregled ponekad je važniji od bilo kakvih leća s dvostrukim filterom, pa ako osjetite zamućeni vid, ne čekajte – otiđite liječniku., prenosi dioptrija.hr.