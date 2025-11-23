DNEVNI horokop za 23.11.2025.:Danas je izvrstan dan za JARČEVE da pojačaju emotivnu konekciju ili upoznaju nove ljude…

Pročitajte ko ima više sreće, a ko treba da bude na oprezu.

OVAN

Energija ovog dana vam ne odgovara u potpunosti, jer ćete povremeno biti iscrpljeniji nego inače. Možda će vam biti potrebno više odmora i bilo bi dobro da se posvetite sebi i da pokušate da se relaksirate. Pritajeno nezadovoljstvo u ljubavi.

BIK

Ovaj dan će biti jedan od boljih u poslednje vrijeme. Šta god da poželite da uradite, ići će vam od ruke, a okolnosti će se namještati tako da vam „otvaraju vrata” za ono što želite… U ljubavi – potpuni sklad i razumijevanje sa voljenom osobom.

BLIZANCI

Željeli biste danas na sto strana, ali premalo je vremena za sve vaše planove. Najviše će vam odgovarati kontakti sa ukućanima i prijateljima – ali onima sa kojima imate dugogodišnju konekciju. Danas imate razumijevanje od strane partnera.

RAK

Neke promjene u planovima neće vam baš prijati, ali ćete pokušati da se uklopite u njih. Vama bi više odgovaralo da se odmorite, ali će vas situacije vući na pokret i na aktivnosti. Ipak, nećete moći da se požalite – bićete zadovoljni što ste poslušali druge.

LAV

Najbolje bi bilo da današnji dan provedete u društvu osobe koje volite. Ako ste usamljeni, nikako ne sjedite kod kuće – potrebno je da izađete „među svijet”, da se družite i susrećete nove ljude. Vidjećete koliko će vam pokret prijati.

DJEVICA

Aktivirano polje zabave, provoda i ljubavi – sigurno je da ovo neće biti jedan od onih dosadnih dana… naprotiv, bićete okruženi društvom, prijateljima, nekim dragim licima, opustićete se i provesti bolje nego ikad!

VAGA

Odlično i podsticajno raspoloženje. Tranzitni Mjesec se nalazi u vašem polju porodice, bliskosti, intime. Potrudite se da u kontaktu sa osobama koje volite do maksimuma iskoristite ove trenutke. Budite u pokretu, okruženi ljudima.

ŠKORPIJA

Odgovaraće vam da se posvetite ukućanima ali i osobama sa kojima volite da se družite i provedete vrijeme. Dobar je trenutak da budete aktivni, u pokretu, da provedete neke fine i podsticajne trenutke sa onima koji su vam dragi.

STRIJELAC

Tranzitni Mjesec je u polju hrane, novca, ličnih vrijednosti pa bih vam preporučila da sa onima koje volite provedete vrijeme i uživate. Malo ste hedonistički raspoloženi, pa će vam kontakt sa osobom koju volite donijeti izvanredne i vrlo intenzivne momente.

JARAC

Mjesec tranzitira kroz vaš znak, pa ste spremni da budete u centru pažnje. Osjećate se odlično, topli ste i otvoreni prema onima sa kojima dođete u kontakt i danas je izvrstan dan da pojačate emotivnu konekciju ili da upoznate nove ljude.

VODOLIJA

Dan iskoristite da budete okrenuti sebi. Vrijeme je da napravite određenu retrospektivu i da razmislite šta biste u narednim danima mogli uraditi, ne samo vezano za poslovni segment, već i za pitanja emocija koja vas donekle muče.

RIBE

Tranzitni Mjesec je u polju prijatelja i druženja, pa je ovo dobro vrijeme da se posvetite kontaktu sa njima. Provešćete se više nego dobro, i jedina „mana” ovog dana jeste što biste mogli potrošiti neplanirano veliku sumu novca za provod, prenosi Dan.

