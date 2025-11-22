Svaštara

Četiri osobine hladnog oca zbog kojih djeca pate

3.9K  
Objavljeno prije 34 minute

Neki očevi žive s porodicom, ali su emotivno potpuno odsutni – poput samotnjaka koji drži distancu čak i prema najbližima.

Takav hladan otac može biti fizički prisutan u kući, ali njegova nevidljiva barijera snažno utiče na emocionalnu sigurnost i razvoj djece.

Evo četiri najčešće osobine ovakvih očeva:

1. Rijetko pokazuju emocije

Hladni očevi gotovo nikada ne iskazuju ljubav, nježnost ili pohvalu. Zagrljaji, poljupci ili tople riječi su rijetkost. Djeca tako često nauče da emocije treba potiskivati, a ne dijeliti.

2. Drže distancu u komunikaciji

Nerado ulaze u dublje razgovore i rijetko pitaju porodicu kako se osjeća. Njihova komunikacija najčešće se svodi na kratke, tehničke rečenice, što ostavlja dojam emocionalne praznine.

3. Povlače se u sebe i sve rade sami

Takvi očevi često djeluju kao “vukovi samotnjaci” – izolirani, previše samostalni i nedostupni. Ne traže savjet niti porodicu uključuju u važne odluke. Iako su prisutni, emocionalno su daleko.

4. Ograničena podrška u teškim trenucima

Kada nastupi kriza, hladni otac teško pruža utjehu ili praktičnu pomoć. Često reaguje racionalizacijom, negiranjem problema ili prebacivanjem odgovornosti na drugep,pšu Vijesti

Hladni i nedostupni očevi najčešće su produkt vlastitog odrastanja, trauma ili naučenih obrazaca. Ipak, takva emocionalna distanca može ozbiljno utjecati na samopouzdanje, sigurnost i razvoj povjerenja kod djece.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh