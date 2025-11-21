Da li vas voli? Šta svaki horoskopski znak radi kada je zaljubljen

Svaki horoskopski znak voli na svoj poseban način, nekad suptilno, nekad vrlo glasno, ali uvijek prepoznatljivo ako znate na šta trebate obratiti pažnju. Ako se pitate da li vas vaš partner ili simpatija zaista voli, ovi znakovi ponašanja mogli bi vam dati odgovor.
Ovan
Shvatit ćete da vas Ovan voli kada vas želi voditi sa sobom u potrazi za avanturom. Pokazuje ljubav kada vas gura da uradite nešto što se nikada niste usudili napraviti.
Voli pokušavati proširiti vašu zonu udobnosti.
Bik
Bik je zaljubljen u vas, kada vam kupuje poklone bez razloga.
Želi da znate njegove osjećaje, i tako ih pokazuje. Bik obožava poklanjati onima koje voli.
Blizanci
Možete biti sigurni da vas Blizanci vole kada vam daju gotovo svu svoju pažnju. Blizancima brzo postaje dosadno i brzo mijenjaju partnere. Kad nađu svoju ljubav, postaju vrlo mirni.
Znat ćete da vas vole kada su uvijek u vašoj blizini.
Rak
Rak voli kada se emocionalno otvori prema vama.
Vidjet ćete ga najranjivijeg i neće pokušati to sakriti. Reći će vam šta se događa kada ga pitate. Saznat ćete da vas voli u svojim najnježnijim trenucima.
Lav
Kada vas Lav voli pokazat će vas s ponosom svojim prijateljima.
On želi da mislite da je njegov život ekstravagantan i lijep, i učinit će sve da to dokaže. On također želi da mislite da je on najbolji u svemu. Kada se pokušava dokazati svojom snagom, shvatit ćete da vas voli.
Djevica
Teško je znati kada vas Djevica voli. Stalno misli o svim detaljima prije nego što nešto lijepo kaže. Treba im dugo vremena da kažu da su zaljubljeni, ali to će se manifestirati u malim stvarima puno ranije, piše atma.hr.
Saznat ćete da vas voli kada se raspituje o tome jeste li sigurno došli kući sa službenog putovanja. Potražite njenu ljubav u jednostavnim stvarima.
Vaga
Vage će učiniti sve kada su u pitanju ljubav i odnosi.
Nikad ne sumnjajte voli li vas Vaga, samo znajte da su uvijek tu kada su vam potrebni.
Škorpija
Naučit ćete da vas Škorpija voli kada vam potpuno vjeruje.
Povjerenje je teško za Škorpiju, ali kada je zaljubljena, vjeruje, jer zna da ga nećete uzeti zdravo za gotovo.
Strijelac
Strijelac vas voli kada vam pokaže i svoju ozbiljnu stranu.
On želi da vaša veza bude puna zabave. Voli vas kada pokazuje da se život uvijek ne mora uzimati tako ozbiljno.
Jarac
Shvatit ćete da vas Jarac voli kada vam daje puno svog vremena.
Stalno je u projektima i poslu i često ne stavlja odnose kao prioritet, ali kada to uradi, saznat ćete da je to ljubav.
Vodolija
Vodolija vas voli kada razgovara s vama satima. Ona ne vodi duge razgovore sa svima, već samo sa bliskim ljudima koji stvarno brinu o njemu.
Kada želi čuti za sve stvari koje su važne za vas – ona vas voli.
Ribe
Znajte da vas Ribe vole kada vam pretvore život u romantičnu komediju.
Kada vole nekoga, pišu poeziju, pišu priznanja ljubavi i pozivaju da zajedno uživate u zalasku sunca. Kada osjetite da je sve previše dobro da bi bilo istinito, onda vas zaista voli. prenosi Radiosarajevo.