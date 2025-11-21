Ljudi su vijekovima gledali na vrijeme za Aranđelovdan: Evo šta znači ako danas pada kiša

Prema narodnom vjerovanju, vrijeme na Aranđelovdan može nagovijestiti kakva nas zima očekuje. Zato Srbi pažljivo prate vremenske prilike 21. novembra, na dan Sabora Svetog arhangela Mihaila, kako bi znali hoće li narednih mjeseci biti snijega i hladnoće ili blage zime.

Ako je na Aranđelovdan toplo, vjeruje se da slijedi oštra i snježna zima. Narod kaže: „Ako Aranđeo donese sunce, zima će pokazati zube.“ Toplo vrijeme na ovaj dan tumači se kao „prevara“, jer označava da prava hladnoća tek dolazi. prenosi Novi.

Ako na Aranđelovdan pada kiša, očekuje se blaga i kišovita zima. Kiša se smatra znakom da neće biti mnogo snijega, već više otopljavanja i padavina.

Ako na Sabor Svetog arhangela Mihaila duva jak vjetar, vjeruje se da dolazi promjenljiva i duga zima. Narod kaže da vjetar „otvara“ zimu, što znači da će se vrijeme često mijenjati – od blagog otopljenja do iznenadnih i dugotrajnih minusa, kakvi nisu viđeni posljednjih dvadeset godina.

Ako na Aranđelovdan ima mraza ili snijega, predviđa se kratka, ali jaka zima. Rani mraz, prema narodnom tumačenju, najavljuje hladnoću koja brzo dođe, ali i brzo prođe.

Ako je nebo vedro na ovaj dan, to je znak da slijedi suha i hladna zima. Stari su govorili: „Vedri Aranđeo – studeni Božić.“

Facebook komentari