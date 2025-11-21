Zašto uvijek trebate držati poklopac WC školjke zatvoren: Iznenađujući razlozi stručnjaka

Studija iz 2020. godine pokazala je da spuštanje poklopca smanjuje bakterijske aerosole i do 50%. Poklopac bi trebalo držati zatvoren čak i kada WC nije u upotrebi. Mikrobiolog Jason Tetro poznatiji kao Germ Guy objašnjava:

“Zatvaranjem poklopca sprječava se potencijalno sredstvo širenja. Većina širenja se dešava tokom puštanja vode, ali i ostatna bakterijska kontaminacija može predstavljati problem.”

Bez obzira koliko god je vaš dom čist, WC školjka vrvi mikrobima. Porculanska WC školjka može sadržavati viruse poput norovirusa, i bakterijske patogene poput E. coli i C. difficile, piše Reader’s Digest. Ako se kapljice rasprše po kupatilu, postoji rizik da dođu u kontakt sa četkicama za zube, peškirima ili kozmetikom. Tetro pojašnjava: “Fekalni koliformi poput C. difficile mogu biti oportunistički patogeni, što znači da mogu izazvati infekcije na mjestima gdje inače nisu prisutni ili kod osoba sa slabijim imunim sistemom.”

Možda se pitate kako mikrobi “lete”, a ne koristite WC, jedan od razloga su kućni ljubimci (psi, mačke) jer mogu piti iz WC školjke, a time mogu pokupiti bakterije i prenositi ih nazad na vas.

Drugi razlog za zatvaranje poklopca, jer može pomoći u kontroli vlažnosti u kupatilu. Otvoren poklopac može povećati vlažnost, a visoka unutrašnja vlažnost povezana je s rastom plijesni.

Stručnjaci su istakli nekoliko praktični savjeta kako smanjiti broj bakterija u kupatilu.

Nakon velike nužde, pustite vodu dva puta, istraživanja pokazuju da to značajno smanjuje broj bakterija u WC školjki. Brišite kvake, dugme za ispiranje, vrh poklopca, sve površine u kupatilu toplom sapunicom ili univerzalnim sredstvom.

Jednom nedeljno koristite jače dezinfekcijsko sredstvo, posebno ako je neko bolestan u kući. Držite četkice što dalje od WC školjke, idealno bi bilo u ormariću ili bar na rastojanju od oko 2 metra. Povremeno ventilirajte prostoriju da smanjite vlagu i sprečite razvoj plijesni. prenosi novi.

Ovu naviku biste trebali uvesti. Možda djeluje kao nepotreban korak u rutini. Ali vjerujte zatvaranje WC poklopca je mali napor sa velikim benefitom. Zamislite da nakon ispiranja mirno otvarate vrata kupatila, bez straha da je vaša četkica za zube “pokupila” neugledne mikrokapljice iz šolje.

Ako svako u kući počne da spušta poklopac pre puštanja vode, štitite sebe, djecu i ljubimce. Pritom ne morate da kupite skupe uređaje ili hemikalije samo primijenite jednostavnu, ali moćnu naviku.

