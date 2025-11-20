Jedan znak će 2026. pamtiti po kiši para, napredovanju na poslu i emotivnoj harmoniji: Položaji Jupitera mu idu naruku

Jupiter je planeta sreće, obilja, rasta i pozitivnih prilika i njen položaj je veoma značajan ako zavirujete u kosmičku situaciju da biste otkrili šta vam nosi budućnost, a pred njim je sljedeće godine velika promjena, piše glossy.

Od 9. juna 2025. godine Jupiter je u znaku Raka, a 30. juna 2026. prelazi u Lava, što sve stavlja u vrlo ugodan položaj jedan znak horoskopa.

U pitanju je Rak, kojem pogoduje ovaj položaj Jupitera i daje priliku da dobiju nove izvore prihoda.

Jupiter u Raku do polovine godine

S Jupiterom, koji voli Raka, u njihovom znaku Rakovima u krilo pada još sreće više nego što je to činila kada je bio u Blizancima. Iako je Jupiter u Blizancima doneo malo sreće njegovom unutrašnjem svijetu, sada kada je u Raku, “reflektor je usmeren na vas, potpuno se ponovo rađate“, objasnila je astrološkinja po imenu Mej u TikTok videu.

Očekuje se da će posebno povoljno biti na planu karijere, a poboljšanje će Rakovi primijetiti i u ličnom životu. Lakše će se nositi s promjenama i dovesti svoj emotivni život u harmoniju.

Polovinu 2026. godine Jupiter provodi u njihovom znaku, što je izuzetno povoljno za Rakove, a potom prelazi u Lava, što će im, takođe, ići naruku.

Jupiter u Lavu – simbol priliva i napretka

Ulaskom Jupitera, planete širenja i prosperiteta, u znak Lava krajem juna 2026, Rakovima jača samopouzdanje i raste želja da istaknu svoje najjače kvalitete. Tokom sljedeće godine mnogi će otvoriti nove izvore zarade, često kroz projekte koje su ranije pokrenuli, a koji upravo tada dobijaju pravi finansijski zamah. Lavovska energija donosi im hrabrost da traže više, da izađu iz svoje zone skromnosti i da jasnije pokažu šta znaju i umeju.

Posebno dobro može krenuti onima koji rade samostalno ili su u kreativnim oblastima, jer im Jupiter donosi šansu da privuku veće klijente ili dobiju prilike koje nagrađuju njihov trud i ustrajnost.

Novi pogled na novac i vrijednost u 2026. godini

Rakovi u 2026. mijenjaju i svoj odnos prema finansijama, postaju svesniji sopstvene vrijednosti i više ne pristaju na minimum. Jupiterov uticaj ih uči da se materijalni napredak ne zasniva samo na sreći, već na kombinaciji emocionalne mudrosti i konkretnih koraka ka cilju.

Za njih je 2026. godina u kojoj se kosmičke okolnosti konačno poklapaju u njihovu korist, i to na jasan i vidljiv način!

Facebook komentari