Bivša ljubav vam se vraća u život: Na vrata 3 horoskopska znaka zakucat će osoba iz prošlosti

Mada mnoge ljude ostavljamo u prošlosti s dobrim razlogom, tri horoskopska znaka će se do kraja novembra suočiti sa potpuno neočekivanim povratkom bivših ljubavi, prijatelja ili poznanika, tvrdi astrolog Elizabet Brobek.

Od slučajnih poruka koje dobijate iznenada do sudbinskih susreta sa bivšima, ovi znakovi mogu da očekuju veliko iznenađenje. I prije nego što pobjegnete glavom bez obzira, razmislite malo, možda taj povratak i nije tako loš.

Bik

Bikovi, neko iz vaše prošlosti se vraća do kraja novembra. Iako se obično savetuje da se prošlost ostavi tamo gde pripada, ovoga puta astrolog savetuje da budete otvorenog uma. Očekujte mnogo sreće, novih aktivnosti, izlazaka, zabave i izlazak iz zone komfora. Ovaj susret bi mogao da vas podigne na potpuno novi nivo.

Ribe

Ribe će biti posebno nostalgične, a povratak osobe iz prošlosti biće potpuno iznenadan. Mnogo toga će se dešavati neočekivano. Možda je u pitanju kratka romansa iz prošlosti, možda prava bivša ljubav, ali ako dopustite sebi da ponovo istražite tu vezu, može vas odvesti do sreće koju dugo tražite. Ipak, astrolog za „Your Tango“ savjetuje: ne skačite naglavačke, budet oprezni. Nekad se ljudi vraćaju samo da biste potvrdili da ste prerasli tu priču.

Blizanci

Blizanci, spremite se, jer ste baš vi najpodložniji povratku osobe iz prošlosti u vaš život. Moguće je da ćete ponovo doći u kontakt sa nekim koga ste nekada voljeli, a šanse da se romansa obnovi su ogromne. Ako ste u potrazi za ljubavlju, držite vrata, i poruke, širom otvorene. Možda tu osobu već poznajete, piše naj žena.

