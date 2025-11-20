Dnevni horoskop za petak 21. novembar: Jarac je uspješan na poslu, Vaga dobija važnu poruku, Ribama intuicija sve otkriva!

Ovan

Danas osjećate jaču potrebu da završite obaveze koje ste dugo odlagali. Vaša energija je stabilna, ali pazite da ne reagujete impulsivno u razgovorima. Jedna osoba može tražiti jasnoću od vas. Veče donosi smirenje.

Bik

Petak vam otvara priliku da rešite finansijsku dilemu ili poslovni nesporazum. Budite praktični, ali i dovoljno fleksibilni. Moguće je da će vam neko tražiti savjet. Dan donosi osjećaj sigurnosti.

Blizanci

Komunikacija je danas ključna, ali i izazovna. Neko vas može pogrešno razumeti, pa birajte reči pažljivo. U poslovnom planu dolazi jasnija slika. Veče donosi potrebu za mirom.

žena

Shutterstock

Rak

Osećate pojačanu emotivnu osetljivost, ali to možete pretvoriti u snagu ako jasno izrazite svoje granice. Poslovno se otvaraju nove ideje. Obratite pažnju na zdravlje. Kraj dana donosi olakšanje.

Lav

Danas dobijate motivaciju da završite nešto važno ili da započnete nov projekat. Drugi ljudi vas vide kao autoritet. U ljubavi je potreban jedan iskren razgovor. Veče donosi osećaj ponosa.

Devica

Mogući su manji nesporazumi na poslu, ali uz vašu preciznost sve se rešava brzo. Fokusirajte se na praktične stvari. Ne ignorišite intuiciju. Dan završavate uz osećaj postignuća.

Vaga

Danas se vraćate u balans poslije naporne nedelje. Moguće je da će vas neko iznenaditi lijepom porukom. Finansijski dolazi mala stabilizacija. Emotivno se otvarate.

Škorpija

Danas ste oštriji u opažanju i lako prepoznajete tuđe namere. Poslovno se otvara nova opcija. U ljubavi je potrebna smirenija komunikacija. Veče donosi duboko razumevanje nečega što Vas muči.

Strijelac

Petak donosi optimizam i lakše rešavanje problema. U kontaktima budite iskreni, ali ne preterano direktni. Moguće je kraće putovanje ili dogovor oko njega. Veče je povoljno za druženje.

Jarac

Poslovni deo dana može biti naporan, ali donosi uspjeh. Vaša organizovanost dolazi do izražaja. U emotivnim odnosima osjećate distancu — pokušajte da ne budete prestrogi. Dan se završava stabilno.

Vodolija

Danas donosite važnu odluku koja vas vodi napred. Može se javiti osoba iz prošlosti. Poslovno se otvaraju nove ideje. Veče donosi inspiraciju. Zdravlje je stabilno ovih dana.

Ribe

Petak donosi povećanu intuiciju i jake emotivne uvide. Dobijate podršku od osobe na koju niste računali. U poslu ste malo sporiji, ali precizni. Veče je idealno za odmor i razmišljanje, piše naj žena.

Facebook komentari