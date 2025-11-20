Dolazi nam vladavina Strijelca (22.11. – 20.12.) i donosi svjetlo, radost, lakoću i nove avanture…

22.11. izlazimo iz vodenih dubina sezone Škorpiona i ulazimo u svijetlu, ekspanzivnu sezonu Strijelca. Vladavina Strijelca naša je točka u godini za učenje, rast, poučavanje i pronalaženje inspiracije. Nosi energiju koja nam pomaže pronaći avanturu, lakoću i da dobro iskoristimo ostatak godine. Pred nama je izazov da podignemo svoju vibraciju, oslobodimo se napetosti i frustracije i usmjerimo pogled na novu viziju svijeta. Sada je vrijeme da si olakšamo teret i proslavimo sve što smo naučili.

22. studenog/novembra Sunce prelazi iz vodenog Škorpiona u vatreni znak Strijelca, gdje će boraviti do 20. prosinca/decembra.

Tijekom sezone Škorpiona Svemir nas poziva da zaronimo u svoje sjene i pomirimo se s nekim od naših tamnijih i dubljih emocija. Tijekom sezone Škorpiona možemo osjetiti kako se okrećemo prema unutra i povlačimo iz svijeta oko nas.

Međutim, kako Sunce prelazi u sezonu Strijelca, možemo se ponovno vratiti svjetlu. Taj naporan, ali prijeko potreban put kretanja kroz sjene polako dolazi kraju i možemo primijetiti kako vidimo svjetlo na kraju tunela.

Dok izlazimo iz ove faze, možemo se osjećati obnovljeno, uzbuđeno i znatiželjno vezano za ono što dolazi. Pod Suncem u Strijelcu, život djeluje ekspanzivno, a mi se osjećamo privučeni da učimo, istražujemo i izvlačimo najviše iz svega gdje god da smo stigli.

Strijelac je vatreni znak i pomaže donijeti val nove energije. Sunce u Strijelcu simbolizira svjetlije vrijeme i vrijeme u kojem možemo uživati ​​​​u plodovima našeg napornog rada.

Energija Strijelca obično se definira kao optimistična, obilna, ekspanzivna i avanturistička, a dok nam se sve to nudi pod Suncem u Strijelcu, ovdje također postoji prilika da odapnemo svoju strijelu i ispalimo je ravno u srce vlastitih strahova i tjeskoba.

Kako ulazimo u sezonu Strijelca, pokazuje nam se gdje trebamo gledati. Usmjereni smo izravno na srce i podsjećamo se kako nas sve što vidimo da se događa oko nas, sve što osjećamo, potiče da rastemo.

Ova vatrena energija pomaže u rasplamsati naš osjećaj strasti i avanture i pomaže nam da se krećemo svijetom s poletom u koraku. Uspjeli smo. Preživjeli smo sve svoje najmračnije dane, a sada je vrijeme za slavlje.

Vrijeme je da stvorimo novu zonu udobnosti i iskoristimo svoju novostečenu snagu. Pred nama je izazov da podignemo svoju vibraciju, oslobodimo se napetosti i frustracije i usmjerimo pogled na novu viziju svijeta.

Pokušajmo se usredotočiti na ono što nam donosi radost i neka nam to bude prioritet u životu. Potražimo avanturu, putujmo, učimo nove stvari i budimo uzbuđeni zbog mogućnosti onoga što nam život nudi.

Sada je vrijeme da si olakšamo teret i proslavimo sve što smo naučili.

Pod ovom energijom, bit ćemo vođeni da učinimo taj skok vjere, da izađemo iz starog i krenemo na put kojim se manje ide. Bit ćemo vođeni da idemo za svojim snovima, ciljevima i željama i da se ne sputavamo da radimo stvari koje želimo.

Sezona Strijelca je vrijeme u kojem možemo istraživati, probati nešto novo i ne suzdržavati se. Ovo je vrijeme da proširimo svoje horizonte i sagledamo svoje živote s otvorenijeg gledišta.

Možemo se osjećati nadahnutima da putujemo, da rušimo neke prepreke i samo idemo za onim što želimo. Možemo se osjećati nadahnuto da govorimo svoju istinu, radimo što želimo, nosimo što želimo i otkrivamo svoje pravo ja svijetu bez potrebe za maskama.

Ponekad upadnemo u zamku previše brinući o tome što drugi ljudi misle o nama. Ponekad se suzdržavamo iz straha što će ljudi reći. Ponekad ne riskiramo jer se bojimo dopustiti si da istinski zablistamo.

Pod ovom energijom, bit ćemo ohrabreni da sve to otpustimo. Bit ćemo ohrabreni da dignemo ruke u zrak i oslobodimo se svih stvari koje nas drže opterećenima i ograničenima.

Prihvatite ovu energiju. Mudro odaberite ono do čega vam je stalo. Vjerujte i dopustite stvarima da budu onakve kakve jesu. Slavite sva svoja postignuća. Budite ponosni na to tko ste i što postajete.

Toliko vremena provodimo srameći se i sumnjajući u sebe. Provodimo toliko vremena želeći da stvari budu drugačije i osjećamo se poraženo kada život ne ide onako kako smo planirali.

Ali, ako možemo iskoristiti ovu energiju vladavine Strijelca koja nam se nudi, možemo raščistiti ta uvjerenja i pronaći slobodu da jednostavno budemo ono što jesmo.

Vladavina Strijelca naša je točka u godini za učenje, rast, poučavanje i pronalaženje inspiracije. Nosi energiju koja nam pomaže pronaći avanturu, pronaći lakoću i iskoristiti ostatak godine.

Kako želite provesti ostatak godine? Kad se osvrnete na 2025., što osjećate u vezi s njom?

Ne možemo promijeniti prošlost, ne možemo se vratiti u prošlost, ali kako dolazimo do kraja 2025., podsjećamo se da još uvijek imamo priliku ispuniti je stvarima koje pale našu dušu.

Ispunite svoje dane stvarima koje uzbuđuju vaš duh i pale vatreni plamen vašeg srca.

Dopustite sebi da vas vode ljubav, strast i radost. Ako se pojave strahovi i tjeskobe, prepoznajte ih kao ključeve koji će vas voditi do onoga što vas koči i što učite nadići.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

