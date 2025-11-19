Brdo para konačno stiže za ova 4 znaka: Retrogradni Merkur u Škorpiji im donosi veliko obilje i sreću

Merkur retrogradan ponovo ulazi u Škorpiju u utorak, donosi veliko obilje i sreću Ribama, Vodolijama, Blizancima i Bikovima. Oni će otkriti nešto što ih čini bogatijim nego što su mislili, ali i način kako da zarade više novca.

U sredu ćete konačno dobiti pauzu od nelagodnosti koja vas je u poslednje vreme pogađala u oblastima komunikacije i razmišljanja, ali prvo morate da kopate u tamu da biste otkrili gde je svetlost. Škorpija nije baš mnogo bolje mesto od Strelca, ali pruža nekoliko mogućnosti da manifestujete ono što želite od života.

Škorpija je hirurg astrologije. Da li treba da eliminišete toksične situacije koje vas koštaju novca? Ispitivanje svog života kako biste otkrili šta već imate, a što vas čini bogatijim nego što mislite.

Danas je vreme da preispitate različite oblasti svog života. Možda imate novac ili sreću u oblastima koje niste shvatali jer vam nisu bile odmah očigledne. Ako morate da kopate da biste pronašli gde se nalazi prvog dana kada se Merkur vratio u Škorpiju.

1. Ribe – razmislite kako da upravljate novcem

Šta je odgovor na vaše novčane probleme? Možete biti sanjar, a kada sanjate, gubite iz vida šta radite i zašto. Vreme je da se ponovo povežete sa finansijskom jasnoćom. Da li efikasno upravljate svojim finansijama? Ako ne, tokom Merkura u Škorpiji, možete se vratiti na početak tako što ćete shvatiti kuda ide. Možda ste bogatiji nego što mislite upravo sada. Danas pratite svaki peni koji zaradite: gde ide? Možete li imati sistem koji prati vaše troškove ili mogućnosti?

Isprobajte tehniku budžetiranja na nultoj bazi, koja je posebno pogodna za dane kada je retrogradno kretanje aktivno. Neće biti lako, ali ako poradite na tome kako razmišljate o novcu i šta radite sa njim, to će podstaći svest. Počećete automatski da osećate kada ga ne koristite mudro. A pošto govorimo o tamnoj strani Škorpije, čega se plašite.

Osetićete oblasti u kojima se plašite zbog prošlih grešaka. Da li previše trošite ili postajete skloni riziku kada treba da potrošite malo više? Merkur će se vraćati kroz Strelca kada se retrogradno kretanje završi. Dakle, vraćanje osnovama može vam pomoći da se pripremite za ponavljanje vaših problema u budućnosti. Rešavanjem problema razmišljanja o oskudici i prepoznavanjem šta radite iz neznanja, možete se poboljšati. Otkrićete načine da olakšate upravljanje novcem.

2. Vodolija – nalazite načine za zaradu od kuće

Da li povezujete posao sa obiljem i srećom? Možda na svoj posao gledate kao na primarni izvor sreće u svom životu, ali šta ako nije? Šta ako vam nije suđeno da radite na poslu zauvek? Šta ako možete da iskoristite energiju retrogradnog Merkura u Škorpiji da biste pronašli nove načine za smanjenje troškova života?

Ovo je vreme da prevaziđete praćenje troškova i istražite načine da zaradite novac koristeći svoj dom i talente. Vidite sebe kao imovinu vrednu ulaganja. Ne radite samo više, radite pametnije. Razmislite o tome da svake nedelje odvojite određeni vremenski okvir u kojem možete uživati u novcu koji imate i koristiti ga za stvaranje vrednosti za druge.

Kako biste mogli da poštujete sebe počevši od danas? Preispitajte kako provodite svoje vreme i svoje navike kako biste razvili mogućnosti koja donosi veliko obilje. Možda imate sreće kakvi jeste, i sve što preostaje je da preduzmete akciju.

3. Blizanci – nalazite informacije kako lakše do novca

Hrabro ste srce kada je u pitanju sve u vašem životu, ali kada Merkur uđe u Škorpiju, vreme je da priznate da postoje oblasti koje vas plaše. Jedna od tih tema je novac. Ne znate uvek šta da radite sa njim da biste ga više iskoristili. Znate kako da trošite, plaćate račune i znate kako da ga zaradite. Međutim, ne znate uvek šta da radite da bi novac radio za vas.

Ponekad mislite da nemate dovoljno. Znate da možete da učite, ali niste sigurni gde da odete da biste dobili tačne informacije. To je lepota vaše vladajuće planete u znaku koji vlada istraživanjem i kopanjem u nepoznato.

Škorpijina energija može vam pomoći da se pozabavite knjigama, podkastima i mastermajndovima kako biste stekli znanje koje vam je potrebno. Nećete postići trenutnu sreću ili obilje, već trajnu promenu finansijskog načina razmišljanja koja neguje duboko ukorenjene navike koje će trajati dugoročno.

4. Bik – saradnjom do finansijskog obilja

Stvoren si da radiš velike stvari, ali čak i ti možeš da udariš u stakleni plafon kada je u pitanju novac. Dobar finansijski mentor može ti pomoći da naučiš šta treba da uradiš da prevaziđeš ono što funkcioniše kako bi mogao da pređeš u sledeću fazu svog putovanja ka obilju. Danas, kada Merkur uđe u Škorpiju, možda ćeš pronaći briljantnog finansijskog mentora koga treba da poznaješ i koji donosi veliko obilje.

Moraćeš da pretražiš svoje kontakte ili da zatražiš preporuku od ljudi, ali tako funkcioniše energija Škorpije. Imaj ideju šta želiš da postigneš. Ne možeš postati srećan bez mentalnog razjašnjenja cilja koji se nadaš da ćeš postići. On danas može biti veoma uspešan kada je u pitanju saradnja, piše naj žena.

