Stalno misle da su bolesni: Znakovi zodijaka u kojima se rađaju najveći hipohondri

POVREMENA zabrinutost o zdravlju sasvim je normalna, ali neki ljudi u svakoj sitnici prepoznaju znak potencijalne bolesti. Umjesto da prihvate da je riječ o prolaznom umoru ili običnoj prehladi, oni odmah zamišljaju najgore scenarije. Prema astrolozima, upravo se u određenim horoskopskim znakovima rađaju ljudi koji će sami sebe uvjeriti da su ozbiljno bolesni, čak i kada stvarno nema razloga za brigu.

Ribe

Ribe su iznimno osjetljive na sve vrste tjelesnih signala. Svaki umor, vrtoglavica ili kratkotrajna nelagoda mogu ih natjerati da pomisle kako se iza toga krije nešto mnogo ozbiljnije. Često pretražuju moguće uzroke simptoma, što ih samo dodatno plaši. Umjesto da pričekaju razvoj situacije, Ribe će same sebe uvjeriti da je problem veći nego što jest pa ponekad nepotrebno dramatiziraju oko sitnica.

Djevica

Djevice prirodno naginju analiziranju i pretjeranom promatranju detalja, a to uključuje i vlastito tijelo. Ako osjete bilo kakvu promjenu, odmah kreću u analizu simptoma, procjenu potencijalne dijagnoze i uspoređivanje stanja s nečim što su nedavno pročitali. S obzirom na to da vole imati osjećaj kontrole, neizvjesnost im teško pada. Upravo zato vrlo brzo zamišljaju najgori scenarij, iako se često radi o prolaznoj tegobi.

Rak

Rakovi su poznati po emotivnim reakcijama. Ako osjete da nešto nije u redu, u trenu počinju brinuti – ne samo za sebe nego i za one oko sebe. Osjećaj nelagode kod njih se često pretvara u snažan strah, kojim nesvjesno hrane svoje misli. Rakovi vole sigurnost i stabilnost pa i najmanja promjena u svakodnevnom ritmu može potaknuti strahove o mogućim bolestima, piše index.

