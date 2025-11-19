Započinje im sretna faza: Mlad Mjesec u Škorpionu 20.11. donosi SREĆU za 4 znaka Zodijaka!

Svi znakovi će osjetiti utjecaj ovog mladog Mjeseca, ali četiri znaka ulaze u fazu koja im otvara jasniji put prema onome što žele postići. Za njih se pokreću procesi koji su do sada stagnirali ili nisu imali jasnu strukturu. Ako pripadate jednom od ova četiri znaka, iduće razdoblje može donijeti konkretan napredak.

BLIZANCI

Blizanci ulaze u period u kojem se komunikacija, misli i odnosi razvijaju u smjeru veće jasnoće. Iako se inače krećete brzo i prirodno prelazite s teme na temu, sada osjećate potrebu da se zadržite na stvarima koje imaju dublju vrijednost. Temama koje se ponavljaju i traže vaše strpljenje pristupate ozbiljnije pa se umjesto površnih razgovora otvaraju oni koji imaju smisla i donose konkretna rješenja.

U ovom periodu posebno dolazi do izražaja vaša sposobnost da povežete informacije koje su se ranije činile nepovezanima. Misli se organiziraju, a određene dileme koje su dugo bile prisutne sada dobivaju jasniji oblik. Razumijete što je vrijedno vašeg vremena, a što vas nepotrebno iscrpljuje. Upravo zbog toga lako prepoznajete koje odnose treba produbiti, a od kojih se treba udaljiti.

Situacije koje ste ranije stavljali na čekanje sada ponovno izlaze pred vas, bilo kroz razgovor koji se spontano otvori, bilo kroz potrebu da nešto dovršite ili izgovorite. Ovo nije razdoblje u kojem treba započinjati deset novih projekata, nego vrijeme u kojem se vraćate onome što je već započeto i sada napokon ima prostora za jasniju realizaciju.

Blizanci će u narednim tjednima primijetiti da bolje čitaju namjere drugih ljudi i da im je lakše razumjeti pozadinu određenih situacija. To donosi osjećaj stabilnosti – ne zato što se ništa ne mijenja, nego zato što konačno vidite stvari takvima kakve jesu. Ovaj mladi Mjesec omogućuje vam da se mentalno i emocionalno uskladite s onim što ste dugo osjećali, ali niste znali objasniti.

LAV

Lavovi su navikli nositi se sa situacijama na način koji izaziva povjerenje i poštovanje. Ipak, ovaj mladi Mjesec potiče vas da obratite pažnju na unutarnje procese koje često stavljate po strani. Trenutno se nalazite u razdoblju koje ne traži da budete „jači“ ili „impresivniji“, nego da budete iskreniji prema sebi.

U narednim danima postaje vam jasnije gdje ste se prilagođavali drugima više nego što ste željeli priznati. Ne radi se o dramatičnom suočavanju, nego o mirnoj spoznaji da određene situacije, odnosi ili obaveze nisu usklađeni s vašim stvarnim potrebama. Kada tu spoznaju prihvatite bez pritiska, pojavit će se osjećaj olakšanja.

Nije poanta u tome da smanjite svoj intenzitet, nego da se ponovno povežete s onim što vas zaista pokreće. Kada se to dogodi, vaš prirodni sjaj postaje izraz autentičnosti, a ne uloge. Ljudi oko vas to primjećuju pa se mogu otvoriti nove prilike!

Lavovi bi se u ovom razdoblju mogli suočiti i s temama iz privatnog života koje traže jasniju komunikaciju. Razgovori koji se pojave neće biti teški, nego potrebni. Ako im pristupite mirno, donijet će stabilnost i osjećaj da više ne morate nositi teret koji ne pripada vama.

Ovo je razdoblje u kojem se vaše samopouzdanje vraća na zdravu, uravnoteženu razinu.

VAGA

Vage hrabro i tiho održavaju ravnotežu u situacijama u kojima bi se drugi povukli. Međutim, mladi Mjesec u Škorpionu pokreće temu koju često zanemarujete: gdje ste u tom procesu vi? U narednim danima više nećete moći ostati u dinamici u kojoj stalno balansirate potrebe drugih, a svoje stavljate na čekanje.

Škorpionska energija potiče vas da razmotrite odnose u kojima se vaše granice prelaze ili odnose koji od vas traže više nego što dobivate zauzvrat. Ne radi se o konfliktu, nego o prirodnoj potrebi da se emocionalno uskladite sa sobom. Taj proces ne donosi nestabilnost, već naprotiv — jača vaše sposobnosti donošenja odluka.

U ovom razdoblju možete primijetiti da preciznije osjećate što vam odgovara, a što vas iscrpljuje. Umjesto automatskog pristajanja na sve, sada jasno prepoznajete kada treba stati. To neće narušiti odnose, nego ih učiniti zrelijima. Ljudi u vašem životu po prvi put će vidjeti vašu autentičnu potrebu i poštovat će je više nego što očekujete.

Ovaj mladi Mjesec donosi Vam mogućnost da ponovno definirate svoj položaj u odnosima, poslu i svakodnevnim obavezama. Kada se uskladite sa sobom, sve ostalo postaje jednostavnije.

STRIJELAC

Strijelci prirodno teže širenju, kretanju i istraživanju svega što život nudi. Ipak, mladi Mjesec u Škorpionu sada vas usmjerava na nešto dublje — na potrebu da jasnije odredite smjer. Ne radi se o ograničavanju, nego o stvaranju temelja na kojem vaša energija može dati konkretne rezultate.

U ovom razdoblju postaje vam jasnije koje želje potječu iz istinske potrebe, a koje iz impulsa ili navike. Ideje koje ste odgađali, projekti koje ste odložili ili planovi koji su dugo stajali „sa strane“ sada se vraćaju u fokus. Ovaj put imaju veću šansu da se ostvare, jer im pristupate zrelije.

Strijelci će u narednim tjednima prepoznati trenutke u kojima su se previše oslanjali na inspiraciju, a premalo na plan. Sada se te dvije energije usklađuju, što omogućuje jasno kretanje prema cilju. U tom procesu oslobađate se i uvjerenja koja su vas sputavala, čak i ako ste ih dugo smatrali dijelom svoje osobnosti.

Najveći pomak u ovom periodu nije u vanjskim događajima, nego u promjeni načina na koji vidite sebe i svoje mogućnosti. Kada se perspektiva promijeni, mijenja se i put pred vama.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

