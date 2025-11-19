Ove fraze odaju manipulatore u ljubavnim vezama

Prepoznavanje tih fraza može vam pomoći da postavite granice za vrijeme i zaštitite svoje mentalno zdravlje.

Fraza “Ti si preosjetljiv/a” prebacuje odgovornost s osobe koja je nešto pogriješila na drugu stranu. Umjesto da prizna grešku ili uvaži osjećaje, manipulator ili manipulatorica ih umanjuje i proglašava problemom. Cilj je stvaranje sumnje u vlastitu percepciju, a takvo umanjivanje emocija vremenom postaje način kontrole nad dinamikom odnosa.

Također, rečenica “Ja to radim samo zbog tebe” često je prikrivena taktika pritiska. Ovom rečenicom pokušava se izazvati krivica kada druga osoba ne postupa u skladu s očekivanjima ili želi nešto drugačije. Poruka je da se poslušnost podrazumijeva jer se neko navodno žrtvuje. Na taj način se stvara utisak da je svako odstupanje znak nezahvalnosti.

Rečenica “Da me stvarno voliš napravio/la bi to” je ujedno emocionalna ucjena u najčišćem obliku. Ova rečenica stvara utisak da je ljubav nešto što se mora stalno dokazivati i to prema tuđim zahtjevima. Manipulator na taj način koristi osjećaje druge osobe kako bi dobio ono što želi. Time se ljubav pretvara u alat kojim se upravlja tuđim ponašanjem.

Uz to, rečenica “Tako si to sam/a umislio/a” je klasični gaslighting, odnosno pokušaj da se nekoga uvjeri da su njegovi utisci, osjećaji ili sjećanja netačni. Nakon dovoljno ponavljanja, osoba može početi sumnjati u svoju intuiciju i prosuđivanje. Takvo postupanje otvara manipulatoru još veći prostor za kontrolu. Vremenom se stvara neravnoteža u kojoj jedna strana postaje sve nesigurnija, prenosi Klix.

