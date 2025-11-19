19.11. završava se težak period za ova 3 horoskopska znaka: Konačno ulaze u novu fazu života

Kada Merkur izađe iz Strijelca, energija se stabilizira i napokon dolazi osjećaj olakšanja. Neprestano preispitivanje, pretjerano analiziranje i potreba za odgovorima počinju jenjavati. Počinjemo uviđati stvari onakvima kakve zaista jesu, umjesto da se bavimo scenarijima „šta bi moglo biti“.

Kako Merkur završava svoj boravak u ovom znaku, zbunjenost ustupa mjesto jasnoći, a napetost polako popušta. Ovaj utjecaj nam omogućava da djelujemo smirenije, da donosimo odluke iz mira, a ne iz nemira, te da se fokusiramo na ono što nam je zaista bitno.

Za određene znakove, ovaj tranzit dolazi kao pravi dašak svježine. Borbe polako blijede, a oni osjećaju novi val energije i spremnosti da nastave umjerenijim tempom.

1. Bik

Kada Merkur napusti Strijelca, vaše misli napokon usporavaju na ritam koji možete podnijeti, dragi Bikovi. Nestaje pritisak da brzo reagujete, a vi se osjećate daleko uravnoteženije nego prethodnih dana.

Nema potrebe za žurbom – sve ide svojim tokom i to vam u potpunosti odgovara. U srijedu, 19. novembra, jasnoća zamjenjuje nervozu. Donosite odluke mirno, bez osjećaja panike – i to je najveća promjena u vašem svijetu.

Ova prelazna faza donosi emocionalnu stabilnost i vraća vam osjećaj da ste ponovo gospodari svog života. Ne težite kontroli po svaku cijenu, ali ste shvatili koliko je važno ne izgubiti je u potpunosti. Bravo, Bikovi.

2. Rak

Merkurov izlazak iz Strijelca donosi vam smirenje na emotivnom planu, dragi Rakovi. Trudili ste se da razumijete nejasne signale ili nesigurne situacije, a 19. novembra sve se napokon slaže i dobija svoj smisao. Veliko olakšanje!

Odgovori dolaze jednostavnije nego prije. Nakon dugo vremena, više ne morate pretjerano analizirati, niti se iscrpljivati u potrazi za razjašnjenjem – do te mjere da ste zaboravljali početna pitanja. Kada se Merkur povuče, stvari postaju jednostavnije.

Ovo označava kraj nepotrebne borbe. Možete konačno odmoriti svoje srce uz spoznaju da ono što odlazi iz vašeg života nije gubitak, nego potrebno oslobađanje prostora za nešto bolje. Pravi mir tek dolazi, Rakovi.

3. Vaga

Merkurov izlazak iz Strijelca za vas, drage Vage, djeluje kao potpuno oslobađanje od pritiska. Velika je vjerovatnoća da ste odbili nešto što vas je opterećivalo, a sama činjenica da ste imali snage reći „ne“ predstavlja važnu i oslobađajuću prekretnicu.

novembra odlučujete da se povučete iz situacija koje vam više ne odgovaraju. Da biste to učinili, jasno dajete do znanja drugima da ne želite biti dio nečega što vas iscrpljuje.

Odlaskom Merkura iz Strijelca ostavljate stres iza sebe. To je kraj teškog perioda i unutrašnje napetosti. Uz povratak jasnoće i smirenosti, vaša urođena elegancija i balans vode vas naprijed bez napora. Lijepo je ponovo biti svoj, prenosi Novi.

Facebook komentari