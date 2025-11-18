Prate ih nezgode: Ovo su najsmotaniji horoskopski znakovi

JESTE li ikada prolili kavu po novoj košulji pet minuta prije važnog sastanka ili se spotaknuli na ravnoj cesti pred gomilom ljudi? Iako se takve nezgode događaju svima, astrolozi tvrde da su neki horoskopski znakovi nespretniji od drugih, piše index.

Strijelac

Strijelci su vječni optimisti i avanturisti zodijaka, čija je glava uvijek usmjerena prema sljedećem velikom cilju ili putovanju. Problem je u tome što, dok gledaju u daljinu, često ne primjećuju prepreke ispred sebe. Njihova nespretnost proizlazi iz čistog entuzijazma i nestrpljivosti da što prije stignu na odredište, zbog čega su im manji sudari sa stupovima, vratima ili drugim ljudima gotovo svakodnevica.

Ribe

Sanjive i intuitivne Ribe većinu vremena provode u svom bogatom unutarnjem svijetu mašte. Dok plove morima kreativnosti i emocija, često zaborave da oko njih postoji i fizički svijet koji zahtijeva pažnju. Njihova smotanost je nježna i gotovo poetična; oni su tip osobe koja će se zamišljeno nasloniti na svježe obojan zid ili zaboraviti gdje su ključevi.

Blizanci

Um Blizanaca radi brzinom svjetlosti, neprestano žonglirajući tisuću misli, ideja i informacija. Njihov problem je što tijelo ponekad ne može pratiti taj mentalni tempo. Dok istovremeno tipkaju poruke, slušaju glazbu i planiraju ostatak dana, nije ni čudo da im se dogodi pokoji “kratki spoj”. Njihova nespretnost rezultat je preopterećenog uma koji zaboravlja na osnovne zakone fizike.

Ovan

Vođeni planetom akcije, Marsom, Ovnovi su znak koji prvo djeluje, a tek onda (možda) razmišlja. Ovnovi će bez razmišljanja potrčati preko skliskog poda ili pokušati nositi previše stvari odjednom samo kako bi uštedjeli na vremenu. Iako njihovi gafovi mogu biti bučni i pomalo dramatični, Ovnovi se nikada dugo ne ljute na sebe. Brzo će se pribrati, otresti prašinu i nastaviti juriti prema svom cilju, kao da se ništa nije dogodilo.

Vodenjak

Vodenjaci su vizionari zodijaka, čije su misli često usmjerene na budućnost, društvene promjene i apstraktne koncepte. Mogu se spotaknuti na ravnoj površini jer su upravo rješavali složenu jednadžbu u glavi Osim fizičkih nezgoda, Vodenjaci su poznati i po društvenim gafovima. U stanju su reći nešto potpuno neprimjereno ili šokantno u društvu, ne zato što su zlonamjerni, već zato što njihov um funkcionira na drugačijoj frekvenciji.

