Veliki novčani horoskop za 2026: Ruska astrologinja otkriva ko će najviše zaraditi – Vodoliji stiže novac koji menja život, Ovnu veliki poslovni skok…

Prema poznatoj ruskoj astrološkinji Tamari Globi, 2026. godina za svaki horoskopski znak donosi velike stvari.

Svaki horoskopski znak suočiće se sa svojim izazovima, ali i dobiti prilike – od ljubavnih preokreta i sudbonosnih susreta, do poslovnih uspeha i finansijskog rasta, piše atma.hr.

Evo šta 2026. godina donosi svakom znaku:

Ovan

2026. godina donosi iznenadne prilike iz pravca koji najmanje očekujete. Mala investicija ili neobičan projekt može doneti neočekivani profit. Obratite pažnju na događaje početkom ljeta – oni mogu promeniti vaš finansijski tok.

Ovnovi ulaze u godinu snažnih preokreta na polju posla i karijere. Vaša energija i inicijativa biće na vrhuncu, a ideje koje budete imali privući će pažnju okoline. Proleće donosi ponude koje na prvi pogled deluju iznenađujuće, ali upravo one mogu postati odskočna daska za budući uspeh.

Leto otvara vrata novim poznanstvima – neka od njih prerastaće u čvrsta prijateljstva, a za pojedine Ovnove i u ljubavne veze.

Jesen donosi promene u životnim okolnostima – od preseljenja do potpune reorganizacije doma.

Finansijski ćete se osećati stabilno, a kraj godine naglašava mogućnost većih prihoda. Na emotivnom planu potrebna je strpljivost: Vaša impulzivnost može izazvati nesporazume, ali mudrim razgovorom sve može biti izglađeno.

Bik

Novac će ove godine dolaziti kroz stabilne, ali spore kanale. Stvari koje ste započeli pre nekoliko godina konačno počinju da se isplaćuju. Obratite pažnju na partnerstva i zajedničke projekte – ovde leži iznenadni bonus.

Bikovi 2026. godine ulaze u period dubokih unutrašnjih promena. Biće prisutna snažna želja za ličnim razvojem – mnogi će se odlučiti za dodatne edukacije, nova znanja ili veštine. Karijera dobija novi zamah, a prvi meseci godine donose ponude koje otvaraju nova profesionalna vrata.

Leto donosi radost u porodičnom krugu. Moguća su proširenja porodice ili značajne kupovine koje će pojačati osećaj sigurnosti.

Jesen ističe vašu kreativnost – sve što radite iz ljubavi ili hobija može postati izvor zadovoljstva, pa čak i zarade.

Na ljubavnom planu vlada harmonija. Bikovi u vezama osećaće dublje razumevanje, dok slobodni pripadnici znaka imaju priliku za nova poznanstva koja mogu prerasti u sudbonosne odnose.

Blizanci

Neočekivani dobitci i “male sreće” karakterisaće vašu godinu. U februaru i septembru možete dobiti novčanu priliku iz neočekivanog izvora – možda poklon, nagrada ili nasleđe. Važno je pratiti detalje i zapisivati sve male prilike.

Za Blizance 2026. godina postaje godina mreža i kontakata. U prvom delu godine pojaviće se poslovne ponude koje zahtevaju brze odluke, a upravo će vaša fleksibilnost biti ključ uspeha.

Proleće donosi putovanja, i poslovna i privatna, a svako od njih otvara nova iskustva i mogućnosti za učenje. Tokom leta vaša produktivnost dostiže vrhunac, a projekti započeti ranije donose konkretne rezultate.

Jesen budi želju za promenama u domu – od renoviranja do selidbe. Finansijska situacija ostaje stabilna, a dodatni prihodi mogu doći kroz saradnje ili honorarne poslove.

Ljubavni život donosi zanimljive preokrete, a neka nova poznanstva mogu vam potpuno promeniti pogled na partnerstvo.

Rak

Ove godine finansije će zavisiti od vaše sposobnosti da organizujete i pratite tok novca. Neočekivani troškovi u martu i junu mogu se pojaviti, ali će ih balansirati manji, ali sigurni dobici. Iznenadni trošak može doneti kasniju korist.

Rakovi ulaze u 2026. sa snažnim potencijalom za profesionalni rast. Proleće donosi veću aktivnost i mogućnost napredovanja, dok će leto biti povoljno za započinjanje novih projekata.

Jesen donosi značajne događaje vezane za porodicu i dom. Moguća su pitanja vezana za nekretnine, nasledstva ili ulaganja u stambeni prostor. Finansijska situacija jača, a kraj godine donosi sigurnost i stabilnost.

Na ljubavnom planu očekuje vas period sklada i emotivne bliskosti. Slobodni Rakovi mogu upoznati osobu koja im menja život – srodnu dušu sa kojom se otvara put ka budućnosti.

Lav

2026. godina nosi priliku da zaradite kroz kreativne ili nestandardne izvore. Ideje koje izgledaju “smelo” i nesvakidašnje mogu se isplatiti. Krajem godine očekujte neočekivani bonus ili nagradu za trud koji ste uložili u prvi deo godine.

Lavovi će 2026. osetiti snažan poriv da ostvare svoje ambicije. Proleće donosi važne događaje u karijeri – od unapređenja do prelaska na novu poziciju. Leto je ispunjeno inspiracijom i kreativnošću, a ta energija prelivaće se i na privatni život.

U jesen su moguće značajne promene vezane za stanovanje – kupovina, renoviranje ili selidba. Finansije idu u pravcu stabilnosti, uz mogućnost štednje.

Ljubavni život donosi nova poznanstva, a postojeće veze doživljavaju obnovu i dodatnu bliskost. Samci imaju realnu priliku da upoznaju osobu koja će im potpuno promeniti svet.

Djevica

Novac će vam dolaziti kroz sistematičnost i strpljenje. Male uštede i planiranje troškova početkom godine stvoriće osnovu za iznenadni finansijski skok u jesen. Obratite pažnju na dokumente i ugovore – mogu skrivati neočekivanu dobit.

Device ulaze u 2026. godinu velikih odluka i važnih preokreta. Proleće donosi projekte koji zahtevaju hrabrost i reorganizaciju, što će biti ključno za profesionalni napredak.

Tokom leta očekuje vas visoka produktivnost – planovi koji su dugo stajali sada kreću ka realizaciji.

Jesen donosi promene u porodičnim odnosima, a neki pripadnici znaka mogu se odlučiti na važne životne korake.

Finansije ostaju stabilne, uz priliku za dodatnu zaradu. Ljubavni život obeležen je skladom, a za mnoge slobodne Device nova poznanstva mogla bi prerasti u ozbiljne veze i osnivanje porodice.

Vaga

Iznenadni prilivi novca dolaze u obliku zajedničkih projekata, poklona ili nagrada. Mogući su mali rizici koji se isplate, ali obratite pažnju na detalje i skrivene troškove u septembru i novembru.

Vagama 2026. donosi snažan fokus na samoizražavanje i razvoj talenata. Proleće otvara vrata zanimljivim poslovnim projektima, a leto je period kada ćete uživati u plodovima svog rada.

Jesen donosi promene u privatnom životu – moguće su odluke vezane za porodicu ili emotivne odnose.

Finansijska stabilnost prati celu godinu, a prilike za dodatnu zaradu neće izostati.

U ljubavi vlada sklad, a oni koji započnu nova poznanstva mogu se naći u ozbiljnim vezama koje donose trajnu sigurnost.

Škorpija

Neočekivani tokovi novca dolaze iz neobičnih pravaca. Februar i april donose prilike za profit, ali tražiće brzo donošenje odluka. Male investicije mogu dati značajan rezultat ako ih pratite pažljivo.

Škorpije ulaze u 2026. sa naglaskom na profesionalni rast i lično ostvarenje.

Proleće donosi novu energiju i šanse za napredovanje. Leto je povoljno za pokretanje sopstvenih projekata i realizaciju ideja koje su dugo čekale pravi trenutak.

Jesen donosi važne događaje u porodici, od pitanja nasledstva do ulaganja u nekretnine. Finansijski uslovi se poboljšavaju, posebno u drugom delu godine.

Ljubavni život donosi duboke promene – mnogi će želeti stabilnost i ozbiljne veze. Sudbonosni susreti mogu u potpunosti promeniti vaš životni put.

Strelac

Ove godine novac dolazi kroz iskustva i nove prilike – putovanja, obrazovanje ili projektni rad mogu doneti neočekivani prihod. Mart i jul su ključni meseci za finansijske odluke koje mogu donijeti dugoročnu dobit.

Strelčevi će 2026. osetiti snažnu potrebu da šire horizonte. Proleće donosi daleka putovanja, nova iskustva i poslovne mogućnosti u inostranstvu ili kroz saradnje sa ljudima iz drugih kultura.

Leto naglašava produktivnost i realizaciju planova, dok jesen donosi želju za promenom životnog prostora ili uređenjem doma.

Finansijska situacija je povoljna, uz dodatne izvore prihoda koji će doprineti osećaju sigurnosti.

Na ljubavnom planu očekuju vas pozitivni događaji, a mnogi Strelčevi će osetiti da im se život okreće u potpuno novom pravcu.

Jarac

Stabilnost i planiranje donose rezultate. Finansijski skok dolazi kroz dugoročne projekte i uštede. Neočekivani bonusi ili nagrade mogu se pojaviti sredinom godine, ali zahtevaće vašu inicijativu i disciplinu.

Jarčeve u 2026. očekuju značajne promene na polju posla. Proleće donosi iznenadne ponude koje se isplati prihvatiti, jer mogu otvoriti dugoročne mogućnosti i postaviti temelje za rast.

Leto donosi sreću u porodici – od proširenja do važnih kupovina koje donose stabilnost. Jesen je povoljna za kreativne projekte i hobije koji vam donose radost i uspeh.

Finansije ostaju stabilne, a mogućnost štednje raste. U ljubavi ćete osetiti sklad i razumevanje, dok nova poznanstva unose svežinu u svakodnevicu.

Vodolija

Novac dolazi kroz inovativne i kreativne prilike, možda kroz digitalne projekte ili tehnologiju. Januar i avgust su meseci kada neočekivani tokovi novca mogu promeniti vašu godinu – pratite prilike i brzo reagujte.

Vodolije u 2026. ulaze u period unutrašnjih promena. Želja za ličnim razvojem i novim veštinama biće izražena, a prva polovina godine donosi prilike za širenje posla i profesionalni napredak.

Leto donosi radost u porodici i mogućnost većih kupovina. Jesen ističe uspehe u kreativnim aktivnostima i projektima koji se razvijaju iz hobija.

Finansijska stabilnost prati celu godinu, a u ljubavi dolazi razdoblje razumevanja i sklada.

Oni u stabilnim vezama osećaće dodatnu bliskost, dok će slobodne Vodolije biti otvorene za nova iskustva.

Ribe

Ove godine novac dolazi iz tajnih ili neočekivanih izvora. Mala ulaganja ili spontani projekti mogu doneti zadovoljstvo i finansijsku korist. Maj i decembar donose neočekivane prilike koje ne treba propustiti.

Ribe 2026. dočekuje godina komunikacije, novih kontakata i važnih prilika. Početak godine donosi poslovne ponude koje zahtevaju brzo reagovanje.

Proleće može otvoriti put ka dužim putovanjima, a svako od njih širi vidike i donosi dragocena iskustva. Leto donosi produktivnost i realizaciju planova koji su dugo bili na čekanju.

U jesen se javlja želja za promenom životnog prostora ili renoviranjem doma.

Finansijska situacija se razvija pozitivno, a dodatni prihodi doneće osećaj sigurnosti i zadovoljstva.

