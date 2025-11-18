Horoskop i zavođenje: Koja je vaša najerotičnija osobina?

Svaki horoskopski znak ima neku svoju osobito privlačnu erotsku notu, a ovo su „male tajne“ svakog astrološkog predstavnika.

Ovan: strast

Rođeni u znaku Ovna su samostalni i impulsivni. Zbog toga nas osobe rođene u znaku Ovna brzo uvuku u svoj vrtlog.

Bik: uspjeh

Rođeni su kao vođe, zadovoljavaju se samo najboljim.

A pošto je uspjeh sam po sebi seksi, ovaj horoskopski znak je zbog svoje uspješnosti i ambicioznosti jako visoko na skali se.sepila.

Blizanci: mudrost

Oni su sjajni govornici i pripovjedači. Što je veće njihovo iskustvo, toliko više fasciniraju sve oko sebe.

Rak: nepredvidljivost

Rakovi su totalno nepredvidivi. Kolebaju se između slobode i privrženosti, hladnoće i emotivnosti, srdačnosti i distance. Upravo ta nepredvidljivost čini ih toliko privlačnim.

Lav: šarm

Lavovi su pravi šarmeri i osvajaju srca munjevitom brzinom. Njegova energija, zajedno sa toplinom, čini ih simpatičnim ali i egoistima željnim pažnje.

Djevica: inteligencija

Ko želi intelektualne rasprave, treba da izlazi sa Djevicom. Osobe rođene u tom znaku su orjentisane na rješavanje problema i pedantni su.

Vaga: senzibilnost

Vage nisu samo dubokoumne, nego su i pune razumijevanja. Dušu će otvoriti tek nakon nekog vremena, ali kad neko dobije njeno povjerenje držaće se te osobe.

Škorpija: mračna mističnost

Škorpije imaju tamnu, skrivenu, drsku stranu- a to ih čini fascinantnim osobama. Sa njima možete da doživite mnogo uspona i padova.

Strijelac: dobrota

Preplavljuju druge ljubavlju, srce im je na jeziku i vole da se otvore. Iskrenost i vjernost najvažnije su za rođene u ovom znaku.

Jarac: smirenost

Oni isijavaju nevjerovatan mir, strpljivi su i vjerni svojim principima. Na žalost, skloni su zatvorenosti.

Vodolija: šarmantnost

Vodolije su nevjerovatno šarmantne. Često im nedostaje samopouzdanje.

Ribe: fleksibilnost

Osobe rođene u znaku Ribe sjajne su u krevetu, a odlikuje ih i spontanost. Čvrsto vjeruju svojim osjećanjima, pa ponekad djeluju naivno. Međutim, Ribe su itekako drske i neće nikome ostati dužne, piše b92.

